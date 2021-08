Barassi habló de su polémico cruce con un participante en 100 argentinos dicen

Darío Barassi es, básicamente, un comediante. Y, como tal, es el primero en reírse de sí mismo. Sin embargo, este viernes se vivió una situación bastante incómoda cuando Facundo Papazian, un participante de 100 argentinos dicen, el programa de entretenimientos que conduce por la pantalla de ElTrece, quiso hacerse el gracioso haciendo un comentario gordofóbico contra su persona.

“Facu, Facu, Facu… contame tres actividades que hagas”, para que contara cuáles eran sus intereses, sus hobbies o bien sus ocupaciones de adolescente. “El gimnasio… ¿lo conocés?“, le disparó con ironía el participante, intentando parecer divertido.

“No, no conozco…”, replicó el conductor mientras dejaba de mirar al jugador para posar una mirada maliciosa hacia una cámara lateral. “Bueno, es un lugar…”, insistió el joven mientras los gestos de Darío se intensificaban. “No lo conozco”, le repitió. “¡Andá a buscarlo!”, dijo entonces el muchacho con una sonrisa.

Finalmente, Barassi le respondió: “Sí, obvio”. Y agregó: “Lo que pasa es que mientras voy ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba”. “Y… pero tenés 20 años más que yo…”, se plantó Facundo. “Y bueno, pero a tu edad yo ya estaba en una carrera universitaria: tengo dos títulos universitarios”, le devolvió conductor. “Te felicito”, dijo el joven. “No, yo te felicito a vos… ¡te felicito por tus biceps! Espero que algún día te den la caja de ahorros que yo tengo”, cerró el conductor.

“Entiendo que todo el mundo, con fervor, salió a matarme a mí o a matar a Facu. Alfojen, chicos, alflojen…Es un programa de entretenimientos que lo único que busca es pasarla bien. ¿Da la sensación de que a mí me puede haber ofendido lo que dijo él? Para nada. ¿Da la sensación de que lo mío fue muy bardero contra él? Para nada, para nada, para nada…Así que aflojen un poquito”, dijo Barassi en su descargo que hizo por Instagram.

Después de mandarle un saludo al participante, Darío reveló: “Cuando terminó el programa nos dimos un abrazo y todo, con barbijo. ¡Un rey! Aparte, es un pendejo…Fue con el mismo humor con el que yo hago el programa. Me picanteó con lo del gimnasio y yo se la devolví con lo otro. Pero todo en buenos términos. No lo maten a él, no me maten a mí. Hay buena onda”.

