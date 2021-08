Gollan pidió a los bahienses que no duden en combinar vacunas

El exministro de Salud bonaerense y actual segundo candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollán, se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a la pandemia y ponderó la marcha del plan de vacunación, retrasando la circulación de la variante Delta.

“Venimos teniendo una fuerte caída en relación a la cantidad de casos que nos permite volver a una normalidad cuidada, retomando una vida un poco más normal. En la medida de que podamos retrasar la entrada de la Delta que pudo haber ingresado hace dos meses y no ocurrió y completemos un esquema de vacunación muy alto, transformaremos la pandemia en algo diferente, no con una perspectiva definitiva, pero que nos permita recuperar a los sectores más golpeados, como en el caso de la industria gastronómica, de turismo y esparcimiento”, mencionó Gollán, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y lo llevó a números: “Si logramos un nivel de inmunización como Gran Bretaña, con un 70% de la población de una dosis y 58% con las dos, se podrá bajar el nivel de hospitalizaciones y fallecimientos. Eso cambia radicalmente sobre el trabajo que no satura el sistema de salud, permitiendo atender el resto de las patologías”.

“Cuando uno está inmunizado, se comporta como una gripe, más manejable, con síntomatología leve y quienes se internan puedan tener menos probabilidades de fallecer como nos ocurrió en las primeras dos olas. Hoy estamos con 10 millones 500 mil con primeras dosis sobre una población objetivo de 12 millones. Y esperamos equiparar los números de las segundas dosis a mediados de septiembre”, mencionó quien hasta hace un par de semanas encabezaba la cartera de Salud del gobierno de Axel Kicillof.

Con relación al comportamiento de la población, estableció que “el problema de que la gente no se quiera vacunar lo tuvimos al principio, por temores que se sembraron, pero entendemos que el 90% de la gente se va a inmunizar. Respecto a las terceras dosis, si hablamos de las CoronaVac, no sería descabellado porque su efectividad era del 50%. Con las restantes, que dan una inmunización mayor al 80% sería prematuro. Sin embargo, habrá una decisión científica oficial en tal sentido, porque hoy conviven muchas opiniones y no descarto que pueda haber una mirada comercial. Son pocos los países que han definido esta estrategia, la enorme mayoría implementaron el esquema de dos dosis”.

“Estamos haciendo un estudio conjunto con el Conicet para saber cuánto duran los linfocitos T, que tienen a cargo la defensa del organismo, generando anticuerpos. En el tiempo se sabrá cuándo cae la activación porque en algunas vacunas duran toda la vida o años. A partir de allí se podrá establecer si el año próximo será necesario seguir inmunizándonos. Incluso, me ofrecí como voluntario para extraerme sangre y ver el comportamiento de mi organismo, aunque yo nunca Covid”, destacó en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto a qué puede ocurrir en un futuro, Gollán aseveró que “estamos pendientes de cualquier mutación que pueda mostrar el virus, tal como ocurre con la de la gripe, que año a año se actualiza en su fórmula. Hoy se trabaja sobre plataformas conocidas, por eso el proceso sería más veloz, a partir de un conocimiento obtenido por parte de la ciencia. Que la gente no dude y se aplique la segunda dosis que le toque para la combinación porque una nueva estimulación del sistema inmunológico vuelve a ser positivo, levantando anticuerpos y activando los linfocitos T. Eso está probado y es absolutamente seguro. La propia Angela Merkel lo hizo y no fue casual que así sea”.

“Estuvo bien traer la cantidad de primeras dosis de Sputnik porque, como todos los países, se hizo lo que se podía en aquel entonces. Una dosis es equivalente a una de Jansen que es monodosis. No obstante, el que quiera esperar al segundo componente puede hacerlo, porque está llegando y se está fabricando en el país”, llevó tranquilidad, al tiempo que reveló: “El barbijo es una medida efectiva porque nos evita otras enfermedades, luego en el verano se verá si se puede ir dejando de lado. Nuestra campaña tiene que ver con la forma en la que vamos saliendo de esta post pandemia que afectó al mundo, la gente quiere que le mostremos la recuperación”.

En modo campaña

“Queremos debatir proyectos e ideas para llevar al Congreso, no queremos entrar en cuestiones de chusmerío y ataques personales, eso quedó en el pasado. Hoy debemos debatir qué propuestas tiene cada uno, hacerlo sin grieta ni necesidad de gritar porque es algo que necesitamos para nuestra salud mental. Hacerlo con apasionamiento e incluso después ir a tomar una cerveza con el que piensa diferente. Todos debemos hacer un esfuerzo por tener un país en el que no nos agredamos tanto al otro. No quiero perder a mi familia ni a mis amigos porque pensamos distinto”.