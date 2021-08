Cruel amenaza a jubilados: “Si no deja de ladrar esa perra, la paso a mejor vida”

Un matrimonio de adultos mayores fue amenazado por medio de una nota anónima en la ciudad de Tres Arroyos, en la que les advierten que controlen los ladridos de su perra.

Tal como señala el portal LU24, los vecinos se mostraron altamente indignados por la situación cuando encontraron el texto que les habían pasado por debajo de la puerta. Luego, radicaron la denuncia penal por amenazas en la Comisaría Primera de aquella localidad.

El escrito dice: “Mantené esa perra más callada y controlada porque voy a tomar medidas que no te van a gustar. (te la paso a la mejor vida). Molesta todo el día. Ya es suficiente. Hay más perros en el barrio y no son así. Hacete responsable de la tenencia y no molestes más con sus ladridos intolerables. Control ya”, finaliza el texto.