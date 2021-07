Le quitan el carnet a un conductor que quedó grabado cuando casi produce un accidente

Un video viral de un conductor haciendo una riesgosa maniobra en la Ruta 51, cerca de Coronel Pringles, sirvió para que la Agencia Nacional de Seguridad Vial le suspendiera el carnet al imprudente.

Pablo Martínez Carignano, Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, informó este lunes que el organismo le envió a la Municipalidad de Bahía Blanca el pedido de suspensión inmediata de la licencia del conductor que casi genera una tragedia, así como su reevaluación psíquica para ver si está apto para seguir teniendo su registro.

“El video no deja dudas: el conductor de la camioneta sobrepasó en un lugar prohibido y generó un riesgo enorme para sí y para otras personas. No estamos lamentando muertes porque el automovilista que venía de frente tuvo los reflejos suficientes para pegar un volantazo y evitar una colisión frontal, y también la fortuna de no perder la estabilidad y volcar. Acá hubo un episodio claro de violencia vial y desinterés absoluto por los demás, rasgos que no son compatibles con los conductores que necesitamos en nuestras rutas", afirmó Martínez Carignano.

Y explicó que ya le pidieron a las autoridades de seguridad vial de la provincia de Buenos Aires que le saquen la licencia de conducir al infractor. "Además deberá someterse a un profundo examen psicológico para determinar si está en condiciones de seguir manejando”, agregó el funcionario.

El pedido de suspensión del conductor se realizó a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la inhabilitación provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de aquellos conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial. De esta forma, se evita que continúen circulando al volante personas que pongan en riesgo su propia vida y la de los demás hasta tanto una nueva evaluación psicofísica determine su aptitud.

