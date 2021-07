Explosivas declaraciones de Mariano Macri: "Mauricio mostró disposición al delito"

En un extenso reportaje, Mariano Macri, hermano de Mauricio Macri y socio del grupo Socma, disparó munición gruesa contra el expresidente. Negocios, Correo Argentino, Franco Macri, y la relación con la Justicia.

“Para mí es fundamental desenmascarar a Mauricio. El marketing vendió un Mauricio Macri que no es: el real es este hermano, el socio que defrauda, el político que no cumple”, sostuvo.

“Se vendió con un marketing de lo que no es y le destruyó los últimos años de vida a nuestro padre”, dijo sobre el empresario Franco Macri, quien falleció en 2019. “Mi padre decía que la política y la vida empresaria no son compatibles, en un momento, Mauricio me preguntó: ‘¿Estás con Franco o con nosotros, los hermanos?’”, afirmó.

Mauricio Macri se maneja de la siguiente manera: o te sometés o te destruyo", aseguró el hermano del expresidente al tiempo que sostuvo que el exmandatario "tuvo un comportamiento muy destructivo de enorme autoritarismo, arbitrariedad y perversión”.

Para Mariano Macri, “Mauricio estaba seguro de que Socma haría negocios si él llegaba al poder”. “Mostró disposición al delito cuando fue empresario”, argumentó.

“Vi jugar a Mauricio; por eso no le creo cuando dice que actuó transparentemente con la Justicia. Los negocios que veo publicados no podrían haberse hecho sin la participación de él desde el gobierno”, señaló Mariano Macri.

Fuente: Ámbito