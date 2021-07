Sergio Priseajniuc dejó de ser el DT de Sansinena

En las últimas horas, Sergio Priseajniuc dejó de ser el director técnico del club Sansinena debido a cuestiones personales. Su renuncia definitiva ya le fue comunicada a la dirigencia.

“Influye mucho a esta altura lo familiar, no me siento con ganas de estar dos o tres meses fuera y lejos de mis seres queridos”, le explicó el DT a LA BRÚJULA 24.

“No volvería a Sansinena ni a ningún club que sea de una larga distancia a Rosario, mi ciudad natal. Si Dios quiere seguiré trabajando en esta profesión, pero lo más cerca posible a mi ciudad", indicó.

En su despedida, Priseajniuc recalcó la siempre buena predisposición del club “aprovecho a manifestar lo muy bien que me trataron. Muy solidarios en todo momento, respecto a mi salud como a mi decisión de no continuar, fueron muy humanos con mi persona y jamás me cortaron las piernas”.

Tras su salida, el lugar lo ocupará de manera interina Ricardo “Caito” Flores, exjugador formado en la institución.

El comunicado emitido a través de sus redes sociales:

Después de varios días de estar en familia y en Rosario decidí renunciar a mí cargo. Solamente quiero agradecer primero a mi CT completo por el cariño y afecto que me demostraron en todo momento, a la persona que confió en mí para ser el DT por su solidaridad y apoyo total debido a mí estado de salud y entender de los controles que debo realizar, al entorno del club Sansinena agradecerles por su gentileza a nivel humano y profesional.

A uno le duele irse de clubes dónde siempre encontré valores, humildad y por sobre todas las cosas respeto. A los jugadores por el compromiso y las ganas de aprender que siempre me demostraron. Desde ya muchas gracias y los detalles finos de mi renuncia se las expliqué a mi CT y a la persona que me llevo Damaso Larraburu. Gracias a todos y muy pronto estaré en un campo de juego si Dios quiere.