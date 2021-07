Memorándum con Irán: "Esta acusación es un disparate"

La vicepresidenta Cristina Kirchner expuso durante poco más de una hora ante el Tribunal Oral Federal 8 en el marco de la causa por el memorándum con Irán. La ex jefa de Estado había pedido la audiencia para fundamentar por qué considera que la investigación en su contra es nula.

“Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación”, subrayó en el inicio de su intervención, que fue transmitida en vivo por redes sociales.

Con un discurso que incluyó conceptos políticos y jurídicos, la ex presidenta aseguró que es víctima de una persecución y apuntó contra los jueces de primera instancia que la imputaron en distintos expedientes -Claudio Bonadio y Julián Ercolini- y, especialmente, contra los integrantes de la Cámara de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Cristina Kirchner vinculó la presunta persecución en su contra con la disputa que mantuvo su gobierno con los fondos buitres por el pago de la deuda que había caído en default. Acusó además al ex presidente Mauricio Macri de participar en lo que calificó como una “operación política” contra ella.

Para argumentar esta sospecha, durante su exposición mostró una solicitada publicada por Task Force Argentina (TFA) en diarios europeos en medio de su controversia con el gobierno, suscitada entre 2014 y 2015.

“El memorándum con Irán no es solo una persecución. Era esto: pagarles lo que querían a los buitres porque después de pagarles a los buitres decían que venía la bonanza. ¡Y pagaron! Lograron sacar el candado para que se pagara. Yo no lo hice. Yo me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo. No les pagué lo que querían porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento fenomenal”, resaltó la vicepresidenta con la voz quebrada.

De acuerdo a la posición de la defensa de Cristina Kirchner, la imputación en su contra es nula porque la causa ya había sido cerrada por el juez federal Daniel Rafecas y la decisión había sido confirmada por la Cámara.

Fuente: Infobae