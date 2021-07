No hay casas para alquilar: "9 de cada 10 propiedades en Bahía son departamentos"

Mariano González Carrasco es el Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria en Bahía Blanca y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, analizó la situación del mercado, explicando el fenómeno que se está registrando en estos últimos veces: "Nueve de cada diez propiedades para alquilar en la ciudad son departamentos y no sé si no me quedo corto".

"Esto se explica porque el inversor que quería tener una renta por un alquiler, lo hacía a través de un departamento. La brecha para el inquilino es mucho y el propietario es poco. Cuando el dueño pasa el filtro, no le queda mucho dinero, siempre y cuando no se le rompa algo al departamento", resaltó González Carrasco, en su charla con el periodista Germán Sasso y el economista Mauro Trellini.

Asimismo, resaltó que "los precios de las propiedades en dólares cayeron bastante. Pero si uno mira los valores en las que están publicadas, el 50% están caras, sin actualizar los valores. En 2017 teníamos el auge de venta por los créditos UVA, uno a estrenar de un dormitorio se vendían a 90 mil dólares y hoy se obtienen a la mitad de ese valor".

"Si uno alquila ese departamento paga 15 mil pesos mensuales y por año te deja una rentabilidad de mil dólares. Hemos tenido períodos de hasta un 8% de rentabilidad. En los últimos casi dos años la mayoría de la gente se tiró a comprar un terrenito alejado y armó dos dúplex porque el costo del metro cuadrado de construcción está a un nivel muy beneficioso. Y se puede alquilar entre 30 y 35 mil pesos", mencionó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, González Carrasco sostuvo que en Bahía Blanca, la ley de alquileres no afectó tanto: "Por las dudas, muchos propietarios subieron el valor".