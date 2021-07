El "reto" de Ricardo Montaner a Lali Espósito, Mau y Ricky

Este domingo se vivió otra emotiva gala en La Voz Argentina, donde más participantes presentaron su talento ante los coaches Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, que son los encargados de elegir quiénes siguen en carrera e incluso compiten entre ellos por quedarse con los mejores concursantes. Pero esta noche se vivió una insólita situación cuando el intérprete de “Me va a extrañar” le recriminó a sus hijos y a la ex Casi Ángeles el hecho de no haber elegido a quien a su criterio, es un posible ganador del reality de Telefe.

El cantante en cuestión se llama Mauro Paez, un joven de 26 años oriundo de Mendoza que eligió cantar el tema “Lo saben mis zapatos”. Al sentirse conmovidos por su interpretación, La Sole y Montaner no dudaron en apretar el botón para dar vuelta su silla. Pero antes de su devolución, fue Ricardo el encargado de reclamarle a los otros jurados su decisión de no elegirlo. “Quiero preguntarle a Mau y Ricky y a Lali por qué no dieron la vuelta”, expresó en tono serio.

“Hermano, en nuestro caso...esta canción a mí me encanta y la original la conozco mucho, me gusta a full. En mi caso no apreté el botón porque a mí me sonó muy parecida a la original de Pablo López, muy parecido el color de voz, pero cantas espectacular”, respondió Ricky sin dudarlo. Su hermano, por su parte, agregó: “Para la próxima yo te hubiese recomendado cantar una canción de alguien que no tenga una voz parecida a la tuya porque de esa manera nosotros no vamos a hacer la comparación”. Y Ricky finalizó: “Pero igual estás en La Voz y eso es lo de menos, lo importante es que se dieron vuelta dos, gracias Montaner”.

Luego, fue el turno de Lali en dar sus motivos. “En mi caso fue porque dije: ’lo hace bárbaro, pero no sé si yo soy la persona para acompañarlo en su camino dentro de este programa, pero me alegré mucho cuando se dieron vuelta Montaner y Sole porque tenés una voz muy preciosa y lo hiciste muy lindo”, señaló la artista.

Afortunadamente, el participante siguió en carrera y debió elegir entre los dos coaches que sí le dieron una oportunidad. “Te voy a decir la verdad, encontré unos cuantos tropezones en la canción, pero estoy una voz que a mí me llegue al alma, y hay algo en tu color de voz que me despertó esa sensación”, le comenzó diciendo la cantante folclórica. Y agregó: “Creo que tenemos que trabajar mucho de aquí en más, si es que te venís para mi equipo porque todavía no tomaste la decisión (...) Quise darte un voto de confianza, hay algo en mí que me llevó a apretar el botón y sentir que cantando quizás otras cosas y con menos nervios, podés llegar más lejos”.

Por último, Montaner le expresó: “Tienes una voz como melancólica, y eso trasmite mucho al otro lado. Nosotros no podemos verte, entonces obviamente trasmites una calidez muy bonita, por eso yo di la vuelta. Tocó el vértice melancólico de mi corazón. Y la idea es que elijas entre La Sole y Montaner”. En ese momento, el participante dijo: “Es una decisión muy difícil, no sabía quién iba a darse vuelta, pero creo que mi decisión es irme con Montaner”. Acto seguido, el coach ganador se mostró muy contento y fue a saludar a Mauro. “Bienvenido, papá. Cuidate mucho y escucha mucha música”, cerró.

Fuente: Infobae