Productores agropecuarios locales reclamaron contra el gobierno con una "degustación de la vaca china"

La ingeniosa protesta por la restricción de las exportaciones de carne a la que convocaron los productores bahienses en la rotonda de Ruta 33 y Sesquicentenario dejó satisfechos a los organizadores, al lograr que una importante cantidad de vecinos comprobara la diferencia entre la carne de vaca china y la que se consume habitualmente, siendo ambas ofrecidas al asador y, así, se pueda comparar su calidad.

Uno de los promotores del reclamo es Gigi Harrington, quien en diálogo con LA BRÚJULA 24 aclaró que "a la gente le explicamos que lo que degustan es la carne argentina y la de exportación que es de descarte. Es una comparación que hacemos con la vaca que acá no se come, que no nos dejan exportar y se termina muriendo".

"Las pérdidas económicas son muy grandes para todos, incluso para el consumidor. Pensaron que iba a bajar el precio al mostrador y, en realidad, subió un 20%. La vaca de descarte es flaca y su carne queda dura, que solo se utiliza para hacer salchichas, paté o picadillo de carne en el mercado interno", sostuvo, en el micro "Mañanas de Campo" que se emite en el programa "Vive Cada Día".

Por último, aclaró que "quienes estamos acá somos productores agropecuarios, no tenemos banderas de ningún tipo y nos auto convocamos junto a otros de la región".

Cabe recordar que la manifestación se comenzó a materializar ayer por la tarde, con la instalación de los asadores que permitieron que antes del mediodía de hoy se pudiera ofrecer el producto listo para su ingesta.