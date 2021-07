Definición de candidaturas: Bullrich no se postula y Manes se lanza por la UCR

La titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció este sábado su decisión de no encabezar una lista como candidata del espacio en la Ciudad de Buenos Aires, mientras el neurocientífico Facundo Manes confirmó que se presentará por la Unión Cívica Radical (UCR) en la Provincia de Buenos Aires.

"Yo decido no ser candidata para potenciar mi responsabilidad y mi compromiso político", destacó Bullrich en una carta que dio a conocer a través de sus redes sociales.

Allí dejó en claro cuál será su postura en el espacio opositor, atravesado estos dos años por la interna entre "halcones" y "palomas": "Por eso apuesto al 2023".

"Apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país", agregó en su carta de cuatro páginas.

No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños.

He tomado una decisión y quiero que la conozcan en esta carta: https://t.co/lPRNu3ofwV



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 3, 2021

La ex ministra de Seguridad, quien en las últimas semanas se enfrentó con Mauricio Macri por no haberla apoyado en la interna con Vidal y Larreta, se definió como "no imprescindible" para esta elección.

"Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar, desde la conducción de mi partido, en la construcción del futuro, y no disputando un cargo en la Legislatura", subrayó.

Facundo Manes: "Es tiempo de estar presentes"

Por su parte, el neurocientífico Facundo Manes confirmó este sábado que se presentará en las próximas elecciones como candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) en la Provincia de Buenos Aires.

"Hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar. Sepan que a pesar del dolor y el sufrimiento que estamos viviendo, podemos salir fortalecidos de todo esto. Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes", sostuvo Manes.

Es tiempo de estar presentes. Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones.

Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final:



— Facundo Manes (@ManesF) July 3, 2021

"Se viene un nuevo país en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y, sobre todo, hacerlo. En este contexto tan crítico, la pregunta no es quién se involucra sino cómo hacemos todos para involucrarnos. El futuro no está escrito, depende de nosotros", dijo en un video publicado en Twitter.

Fuente: Filo.news/ Diario Popular