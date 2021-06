El consejo de la abuela para cenar en invierno: lo que dice una especialista en nutrición

Con la llegada del frío se recuerda el consejo de la abuela: un buen guiso de lentejas caliente para la cena. La nutricionista Analia Rofrano asegura que la recomendación no está mal, pero "el tema es las cantidadades"

"No se debe llegar a la noche con lo que yo llamo una deuda de hambre: un hambre voraz y entonces me encuentro con un guiso y un plato no me va a alcanzar. Es un error común la cantidad y también la calidad", afirmó en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

La especialista afirmó que la mayoría de los pacientes que la consultan en el Hospital Municipal, "suelen tener almuerzos rápidos y livianos y más en invierno, entonces arranca el descontrol de una cena pesada y para colmo es al final del día cuando no se gasta más energía porque me se van a descansar".

En invierno me gusta recomendar que se arranque "con un desayuno potente: frutas con un toquecito de microondas, una tostadita, para arrancar con más potencia".

Rofrano admite que es muy difícil luchar con una cuestión cultural como el "aroma del guiso de la abuela, el aroma de la tarta de casa de mamá", pero recomienda "respetar que sea siempre un plato de comida y que "no esté la picada previa, que no esté el postre después".