Rocío Marengo sigue recolectando elogios del jurado de La Academia

Tras la festejada performance de Flor Vigna y Facu Mazzei, llegaron a la pista de ShowMatch Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés para mostrar su destreza en el cuarto ritmo de “La Academia”, la música disco.

Luego de ver la propuesta de la pareja, que bailó al ritmo de “Gimme! Gimme! Gimme!” y “Voulez vous”, de ABBA, llegó el momento de escuchar las devoluciones del jurado. El primero en dar su opinión, como todas las noches, fue Angel De Brito (8). “Rocío está más linda que nunca. Me encantó. Me gusta mucho la Marengo de este año y las parejas que ensayan. Apostaron a una coreografía más clásica, pero tuvo estilo y trucos, se movieron por toda la pista… Cuidado, Rocío, con no perder la energía”, expresó el conductor de Los ángeles de la mañana.

“La coreografía me encantó, no tuvieron respiro. Los pasos básicos estuvieron todos y Rocío está bailando cada vez mejor. Si vemos los tapes de años anteriores, parece otra persona. Me encanta. El compañero es excelente. Sigan creciendo”, agregó Pampita Ardohain (8).

Jimena Barón (7) coincidió con sus compañeros: “Rocío está bárbara. Baila hermoso, está estilizada, tiene una linda postura. Por ahí me falta conexión entre los dos. Jueguen un poquito más. Al final decayó un poquito la energía, pero me gusta mucho. Son muy lindos”.

El dueño del voto secreto, Hernán Piquín, siguió con los elogios: “Me gustaron las líneas y los trucos. Fueron muy a ritmo. Lo único, el tema de la cabeza: lo tiene que mirar al bailarín cuando gira para no perderse”.

Fuente: La Nación.