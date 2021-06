Se acomodan los melones amarillos

El oficialismo local define candidatos

Cuatro semanas para el cierre de listas. Y la “rosqueta” está al rojo vivo. Las conversaciones suben de tono y se aceleran. El intendente Gay mantuvo varios encuentros con sus pares bonaerenses y todos coinciden en que esta elección el poder total es de los líderes locales. Es decir, en Bahía Blanca Héctor y su mesa chica (Nardelli/Moirano) definirán el armado absoluto de las listas. No habrá imposición ni sugerencia de “arriba”.

“Antes la palabra de Macri y de Vidal terminaba defiendo las cosas y todo el mundo respetaba. Hoy es todo mucho más horizontal y el poder real lo tienen los jefes comunales. Mauricio no es más Presidente y María Eugenia no es más Gobernadora, con el agravante -en el caso de MEV- de que ni siquiera competirá por la Provincia”, reflexiona un importante dirigente amarillo.

Por otro lado, está claro que el acercamiento de Gay a Larreta es con miras al 2023. A Gay le entusiasma la idea de que el Jefe de Gobierno sea el próximo presidente, pero de ninguna manera el porteño podría influir hoy en el armado local o seccional.

La lapicera está en Alsina 65 y los únicos que deberán ir a negociar son los socios de la “mesa chica”. Andrés De Leo y los radicales ya tejen su estrategia. El senador aguarda la definición provincial para saber si Lilita encabezará la nómina de diputados. Eso no cambiará nada de lo local pero si ampliará su influencia en otros lugares de la Provincia.

Los radicales, por su parte, le prenden velas a Facundo Manes, un candidato de peso que podría aglutinar las diferentes vertientes. El sábado la mesa ejecutiva de la UCR se reunió para evitar errores del pasado: no van a ir separados. Álvarez Porte le hizo un juego de llaves a Piersigilli para que entre al comité y están cerca de ponerse de acuerdo. En el encuentro estuvieron otros referentes como Raúl Martín, Martín Salaberry, Aníbal Roig, Silvina Cabirón, Jorge Giorlandini, Rodrigo Zeballos Bilbao, Fabián Val y Juan José García.

Algunos piensan que “hay que aceptar lo que Gay nos dé”, otros piensan en utilizar las PASO. Si se tienen en cuenta las últimas performances de los radicales en la ciudad, la interna contra el PRO sería mal negocio. Es que para obtener un 4to. lugar en la lista debería llegar al 25% de los votos, lo cual sería casi un milagro. En Alsina ya enviaron un emisario diciéndoles que el 4to concejal es radical sin que haya PASO; entonces sería ridículo enfrentarse a la maquinaria amarilla para (en el mejor de los casos) llegar al mismo objetivo: meter un concejal. Desde Alsina ponen poder de veto y exigen una prueba de lealtad. Aún le reprochan al hombre de la seguridad la elección de Schieda, que tantos dolores de cabeza les causó. Otro inquieto es Martín Salaberry, que vuelve a juntarse con los correligionarios después de estar en el ostracismo y vivir en un campo patagónico. “Vuelvo renovado, trabajando para que Lousteau sea el próximo presidente”, repite.

Otro que también estará con la mano estirada es el farmacéutico Roque Cvitanovich, que de la mano de Miguel Ángel Pichetto y el peronismo republicano presiona para estar en alguna lista. Veremos si Gay le abre la puerta.

En la seccional será más difícil para la UCR, pues en el PRO creen que “ya demasiado tienen” con dos actuales diputados. Gay ya tiene in pectore los nombres para encabezar tanto la local como la seccional. No habría sorpresas y saldrían del gabinete. Adrián Jouglard, Pablo Romera y Tomás Marisco pican en punta.

Después, en la regional, deberá “cobrar” el intendente de Rosales Mariano Uset. Ahí sonaba fuerte el dirigente Gustavo Bellozas, pero en las últimas horas Gay habría pedido el nombre de una mujer para el segundo casillero. El tercero, en tanto, podría ser el grupo representado por De Leo y sus lilitos.

“Por favor, vacúnenme”

Por supuesto que el coronavirus sigue marcando la agenda cotidiana. Y la cuestión política hace rato que se instaló en medio de la discusión por el manejo de la pandemia. Muy atrás quedaron las fotos y conferencias compartidas entre oficialistas y opositores. Esta semana en La Brújula 24 se generó un tenso cruce entre el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Jouglard. Fue el funcionario de Gay el que en una nota con Germán Sasso aseguró que hay municipios que mienten en los datos de cantidad de positivos para mantener una fase más conveniente. Básicamente, los acusó de truchar los números para poder abrir los comercios y tener clases presenciales. Recordamos que, por ahora, Bahía está en fase 2.

A las pocas horas, Bianco salió al cruce de Jouglard, y también en el programa Bahía Hoy, aseguró que “si es un hombre de la democracia, que haga la denuncia penal, si sabe que alguien está escondiendo los casos. Despotricar sin tener una evidencia de nada es poner un manto de sospecha sobre todo. Me parece irresponsable y temerario este tipo de declaraciones”. No es nada común que la mano derecha de Axel Kicillof salga a responder declaraciones de un funcionario municipal, por lo que se entiende que causaron mucho enojo en la gobernación.

Y en medio de todo esto, también es noticia el tema vacunas. Cuando estábamos pasando el “veranito” de contagios, y el del calendario, mucha gente decía a viva voz que pensaba no vacunarse. Eso fue cambiando a medida que fueron llegando cada vez más dosis, y que comenzaron a aumentar los contagios y los fallecidos. Eso también hay que decirlo.

Últimamente se descubrió a gente que mintió para obtener un turno. Quizás entendible por el miedo a la pandemia, pero completamente injustificable por haberle sacado el lugar a alguien que lo necesitaba más. Y también se ve cada vez a más personas que se acercan sin turno a los vacunatorios para pedir que por favor los vacunen.

Testimonios bastante elocuentes de esta situación se conocen al hablar con quienes están encargados de las postas de vacunación. Pasaba hace una semana, cuando los mayores de 60 años podían acercarse sin turno para vacunarse, y pasa ahora que se habilitó la vacunación libre para los mayores de 55. “Nos ocurrió varias veces. Cuando venía alguien con la edad correspondiente a vacunarse, pero que llegaba acompañado por su pareja, que era menor a 60 en su momento, o a 55 ahora, nos pedía recibir una dosis también”, comentaron a Bahía Indiscreta. “Algunos nos decían que en dos meses cumplían los 55. Otros que eran convivientes, y no entendían como sus maridos o sus esposas iban a estar vacunados y más seguros, y ellos no”. Situaciones difíciles de manejar, pero que fueron contenidas por la excelente atención de quienes integran los equipos.

La semana pasada, más de 600 mayores de 55 años se fueron a vacunar sin turno, y si todo sale bien, en pocos días se aplicará el mismo sistema para los mayores de 50. Y de ahí a liberar la vacunación a todas las edades para las que está aprobado el fármaco, hay solo un paso. A pesar de la angustia, tengamos paciencia.

El que avisa no traiciona (y recauda)

Esta sección había adelantado que la Municipalidad bajaría a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima para circular en el microcentro, y la semana que pasó ya se empezaron a hacer multas. Los puntos en los que se hicieron controles fueron Belgrano al 200, en donde se realizaron 380, con 51 vehículos pasando con excesos velocidad; Belgrano 150, con 530 vehículos controlados y diez multas realizadas; Soler 150, en donde se marcaron 90 automovilistas y se realizaron tres infracciones; y Chiclana 50, en donde se hizo solo una multa de 98 vehículos controlados. Fueron 1.098 controles y 65 multas, que si se pasa cash son unos 887,250. Es decir 13.650 mangos por cabeza.

Desde la Comuna aseguran que la gente, a pesar de los insultos, va a entender el porqué de la medida y se va a terminar acostumbrando a ese límite de velocidad. Recién dentro de un mes habrá alguna conclusión sobre el comportamiento general del sistema.

En cuanto a los radares, aunque ahora hay solo dos móviles, pronto se sumarán tres más; y además, se colocarán ocho fijos. Bahía Indiscreta está en condiciones de adelantar en qué lugares de la ciudad serán instalados, teniendo en cuenta que en las arterias de doble circulación se necesitan dos aparatos, uno para cada mano. Los sitios elegidos, en base al mapa de accidentes son: Ruta 3 y Charlone, cerca del ingreso al Balneario Maldonado; Ruta 3 en su intersección con la 3, a la altura de Don Ramiro; Juan Manuel de Rosas, cerca de Fragata Sarmiento; Rafael Obligado, pasando la embotelladora de gaseosas; y Camino de Circunvalación, a la altura del ingreso al barrio privado Solares Norte. A levantar la patita.

Las barandas que faltan

El fallecimiento de un hombre de 48 años al caer con su moto al canal Maldonado, generó nuevamente que en las redes sociales vecinos del sector pidan por mejoras en las barandas de cemento que lo dividen con la vía pública. En algunos casos éstas ya no existen, y en otros están destruidas. Algo llamativo es que en las últimas horas circuló una captura de imagen de un proyecto de ordenanza del año 2016, presentado por el entonces concejal Matías Italiano, en el que justamente se pedían más barandas y de mejor calidad. A pesar de que en su momento se aprobó por unanimidad, nunca se hicieron los trabajos. Nadie sabe qué hubiera pasado si las barandas en el sector del accidente hubieran sido mejores. No nos aventuramos a decir que se hubiera evitado la muerte, porque sería contra fáctico y un golpe bajo. Pero no es la primera vez que alguna persona o vehículo se cae al canal, y parece necesario y urgente realizar obras para intentar evitar otros hechos similares en el futuro.

El Ministerio Público apuesta a la información

La información seria y veraz es un pilar fundamental para cualquier sistema democrático. Y que la gente pueda entender esa información y acceder a ella de forma simple es igual de importante. El Ministerio Público presentó en la última semana una página web en la que se volcarán, con una escritura accesible, los hechos más importantes relacionados con las causas que los fiscales investigan en el departamento judicial de Bahía Blanca.

El sitio agenciadenoticiasjudiciales.com es organizado por el área de prensa de la Fiscalía General, a cargo de la Licenciada Jesica Ripodas; y dirigido por el fiscal general Juan Pablo Fernández.

Este nuevo sistema, que está a la vanguardia en todo el territorio de la Provincia y del País, ayudará no solo a los periodistas de Bahía y de la región a seguir los casos policiales más complejos, sino también a los vecinos de a pie a que entiendan un poco mejor cómo funciona nuestro sistema judicial.