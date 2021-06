Se quebró Alberto Cormillot al hablar de los temores por la llegada de su nuevo hijo

Alberto Cormillot rompió en llanto cuando le preguntaron por Emilio, el bebé que espera con su esposa, Estefanía Pasquini de 35 años. Ocurrió este viernes en su visita al ciclo conducido por Guillermo Andino y Sole Fandiño, Es por ahí.

Todo comenzó cuando Cormillot confesó que lloraba todo el tiempo en la intimidad de su hogar y Andino le preguntó: "¿Qué te emociona de la llegada de Emilio?"

"Los temores de no poder…", comenzó diciendo el reconocido nutricionista, quien se emocionó hasta las lágrimas y no pudo continuar con su relato. "Ay, Alberto querido", le dijo Guillermo.

Entonces, todos los presentes comenzaron a aplaudir y el especialista en nutrición y obesidad recobró el aliento. "Quiero llegar a los 105 para verlo recibido", reveló

"¡Y lo vas a lograr!", lo animó Andino antes de chocar su puño derecho contra el de su invitado.

"La verdad es que pongo mucha energía en todo lo que hago y me lo tomo en serio", continuó diciendo el médico, quien es conocido en todos los ámbitos en los que trabaja por su profesionalismo y perseverancia.

Cormillot, quien ya es padre de Adrián (47) y Reneé (55), fruto de su matrimonio con Monika Arborgast, quien falleció en 2017, contrajo matrimonio con Pasquini en diciembre de 2019.

"Es una forma de expresar el compromiso que ya existía. Los dos tomamos la decisión y quisimos hacerlo. A alguno le puede gustar, a otro no… pero siempre que uno toma decisiones pasa esto", expresó Alberto en dicha ocasión.

Y aunque los deseos de traer juntos un hijo al mundo existieron desde el comienzo de la relación, la feliz noticia recién llegó el año pasado cuando él contó la primicia en el programa Cada Mañana, que se emite en radio Mitre.

"Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices… La intención era comunicarlo a los tres meses por una cuestión de prudencia, pero ayer Andino me preguntó inocentemente si había planes de ser padres y no podía decirle que no y la semana siguiente salir a decir que íbamos a ser padres. Eso lo levantaron los portales y decidimos contarlo en vivo…", precisó.

Estefanía está cursando el sexto mes de su embarazo. Y en las redes se muestra muy feliz por la llegada de su primer hijo.

