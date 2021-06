Suspenden a policías de Coronel Suárez por el escándalo de la fiesta sexual

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni desplazó este martes de sus cargos a todos los policías de la Comisaría de Coronel Suárez, que participaron de una fiesta sexual, cuyo video difundió ayer La Brújula 24.

"Los eché" dijo el funcionario. “Estamos investigando, todavía no se sabe cuándo fue ni tenemos certeza de dónde fue. Asuntos internos se encarga del tema. Son impresentables", agregó Berni.

En la filmación se ven no menos de tres uniformados de aquella comisaría, en medio de un encuentro entre varias personas en el que no faltó nada.

Berni aclaró que si bien el comisario José Medina no participó de la fiesta, fue desplazado preventivamente hasta que se sepa dónde tuvo lugar el evento y qué día fue.

"El video no es de ahora, por lo menos tiene un año. Estamos tratando de constatar si las imágenes fueron en la comisaría o en otro lado. Si fue en una casa particular, ya no es lo mismo. Lo que pasa en la casa de cada uno es problema de cada uno", aclaró Berni. "Yo los desplacé por cuestiones preventivas, pero si no se demuestra que fue en una comisaría, puertas adentro, el artículo 17 de la Constitución es claro, vos podés hacer lo que quieras".

El caso está bajo investigación y por ahora los desplazados cobrarán solo 50% del sueldo. El auditor general va a ser quien decida la sanción una vez que se complete toda la información.

"Asuntos Internos lo que tiene que determinar es si fue una falta de acto de servicio o no. Si fue en la comisaría o en la casa de uno de los que están ahí, si ocurrió durante la pandemia o antes y si la fiesta se hizo en el horario en el que debían estar trabajando. Si nada de eso ocurrió, entonces no deberían ser juzgados", explicó Berni.

