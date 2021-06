Veteranos de Malvinas le exigen a PAMI que cumpla con la cobertura adecuada

Los veteranos de Malvinas están a la espera de respuestas por parte de PAMI a sus reclamos por cobertura inadecuada y pagos irregulares y en caso de no recibir ninguna emprenderán una serie de protestas a escala nacional.

Guillermo De la Fuente, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Bahía Blanca, expresó que actualmente tienen dificultades para que los atiendan médicos de especialidades como odontología o cardiología, porque la obra social no paga a estos profesionales.

Por ejemplo, en Bahía Blanca para odontología solo hay 12 turnos por mes y en la ciudad hay más de 600 veteranos, por lo que consideran que ese servicio prácticamente no lo tienen. Una situación que se repite en varias partes del país.

"No tenemos psiquiatras, no tenemos dermatólogos", explica y la respuesta que reciben de PAMI es una encuesta que en opinión de De la Fuente, es "una tomadura de pelo".

"PAMI me pregunta si quiero hacer un trabajo sobre bricolaje o aprender a reparar motores, pero lo que quiero es que pueda ir al cardiólogo sin que me rechacen porque ellos no pagan. Nos parece una tomadura de pelo que nos pregunten, si saben que no nos está dando una cobertura adecuada", afirma el veterano.

Frente a esta situación la Federación Provincial se reunirá nuevamente el 14 de este mes y allí decidirán nuevas acciones, entre las que no descartan la toma del PAMI, según adelantó De la Fuente. "Nosotros ya estamos grandes y si logramos imponer esto ahora, no los vamos a hacer nunca. Siempre nos sacan, siempre vamos para atrás. Lo que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones con el dinero que nos descuentan de nuestros haberes", agrega.