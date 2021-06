Se abrió el registro para anotarse en cupo laboral trans

El registro para que hombres y mujeres trans se anoten para optar al cupo laboral de acuerdo con lo establecido en la ordenanza sobre inclusión que ya estaba aprobada. La Municipalidad habilitó un sitio web donde las personas interesadas pueden ingresar sus datos para puestos de trabajo.

"Estamos celebrando una nueva conquista, es una bisagra que marca un nuevo logro en nuestro colectivo y da la oportunidad a las chicas por un trabajo, que tendría que ser lo más normal, pero en este caso se ha postergado mucho", dijo Adabel Montenegro.

A través de la página www.bahia.gob.ar/cupotrans las personas interesadas en optar por los puestos de trabajo que obligatoriamente deben otorgar las empresas, pueden ingresar sus datos personales, laborales y de educación.

"Esta ordenanza ya estaba y faltaba la implementación. Es un registro como un trabajo cualquiera", señala Montenegro, quien expresó que la mayor preocupación de la comunidad trans es la falta de experiencia porque en su mayoría son chicos y chicas a los que siempre se les ha negado una oportunidad laboral debido a su orientación.

La activista relató que muchas personas de la comunidad trans siguen en las calles como trabajadoras sexuales, debido a la crisis generada por la pandemia y a la falta de oportunidades laborales. Esta situación las expone a la violencia y abusos de todo tipo.

"Muchas chicas han sido desalojadas, muchas se han contagiado por tener que ofrecer servicio sexual, porque no les queda otra opción, enfrentándose a la policía por las restricciones, están con endeudadas con los alquileres y hasta han sido desalojadas", dijo.

Refirió que en Bahía Blanca son 70 mujeres trans, sin contar los chicos trans, a quienes constantemente se les ayuda con ropa y comida, pero "nunca se termina de complementar la ayuda", porque siempre falta algo.

"Es importante que se implemente correctamente la ley. No estoy en contra del trabajo sexual, pero la que quiera retirarse se le respeta y la que no, que no tenga que estar expuesta a tantos peligros, porque nuestro colectivo está siempre más expuesto", aseguró.

Agregó que con el cupo laboral no buscan quitarle el derecho a nadie: "Somos como cualquier persona, es un disparate que tenga que salir por ley que hay tomar el 1% de la población trans", cuando lo que buscan es "trabajo como una persona común y corriente".