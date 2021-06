Robo en una joyería: "Cuando le dije que había cámaras, la mujer temblaba como una hoja"

Ya pasaron varias horas del hecho, pero Ariel, titular de una joyería ubicada en Galería Plaza, sigue sin salir de su asombro. La visita de una mechera, que anoche se llevó una cadenita valuada en unos 32 mil pesos, lo dejó perplejo, en primer término porque se trata de la primera vez que sufre un robo de estas características y segundo, por el comportamiento de la ladrona.

"Esta mujer ya había estado en la joyería a principios del mes pasado y ya en ese momento me di cuenta que tenía intenciones de robarme. En ese entonces vino cuando el local estaba a punto de cerrar. Me golpeó la puerta y la atendí. Me preguntó por cadenas, aros, medallas, pulseras y anillos. Siempre es así, cuando te quieren marear, es porque tienen idea de robarte", mencionó esta tarde en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

Ariel realizó una detallada descripción del hecho y aseguró que transcurrieron apenas unos segundos entre que el instante en el que se da vuelta para buscar más mercadería y el momento en el que la mujer tironea la cadenita del paño.

"La argolla que rompió tenía otras dos o tres cadenitas y estaban sueltas arriba del paño. Le pregunté qué había pasado y me dijo que no sabía. Es más, me dijo que la estaba haciendo sentir muy mal y que si quería le podía revisar sus pertenencias. Ahí le mencioné que no se haga drama, que había cámaras de seguridad. En ese momento, se puso a temblar como una hoja. Es más, le mostré una lapicera y no la podía tener entre sus manos", explicó.

Una vez que la supuesta cliente abandonó el local, Ariel llamó inmediatamente al encargado de seguridad de la galería y juntos chequearon las cámaras de seguridad.

"Vimos las imágenes que luego se hicieron públicas, le avisé a mis otros colegas dueños de joyerías y salí corriendo a buscarla. La policía recorrió el centro, pero no la localizó", dijo.

Por último, Ariel agregó que tras la viralización del video, mucha gente se comunicó con él con diferentes datos y experiencias similares. "Todo está en manos de la Justicia que ya está investigando", cerró.