Guido Pella pone primera en Ginebra

Más allá de que este martes todos los flashes estarán en lo que pase con Roger Federer, también habrá acción sudamericana en el ATP 250 de Ginebra.

Guido Pella (58° ATP), único argentino en el cuadro, se verá en un duro debut ante Fabio Fognini (29°). En el tercer turno en Suiza, se verá el sexto duelo entre sí, con ventaja en el historial por 3-2 para el europeo. El ganador del duelo entre el bahiense y el italiano jugará frente a Thiago Monteiro o Laslo Djere.

Pella viene con varias complicaciones desde el inicio de la pandemia, incluyendo haberse perdido un torneo (Cincinnati 2020) por un falso positivo, llegar a otros torneos con poco entrenamiento (US Open 2020, ATP Cup 2021) además de no disputar la gira sudamericana 2021 por haber tenido coronavirus. Ya en Roma, no presentó por problemas en aductores, misma razón por la que abandonó en la primera ronda de Madrid.

Pero además, también jugará Pablo Cuevas. El uruguayo (102° ATP) atravesó la qualy pero ahora se las verá en segundo turno con Reilly Opelka (35°). El estadounidense viene de alcanzar semifinal de Masters 1000 por primera vez en Roma, donde venció a Federico Delbonis antes de caer con Rafael Nadal, luego campeón.

El bahiense Guido Pella, en acción. AP

Fuente: ESPN