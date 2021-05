Temor por el pirómano del barrio Los Almendros: "Actúa con total impunidad"

El pánico se ha instalado entre los vecinos del barrio Los Almendros. Y no es para menos. En los últimos días, un joven que prende fuego cestos de basura y que hasta llegó a incendiar una camioneta, ha generado que la gente decida no sacar las bolsas de residuos a la calle y que recurra a alguna cochera prestada para tener a resguardo sus vehículos.

"Todos los vecinos estamos bastante preocupados por la inacción por parte de la policía. La verdad es que no entendemos el propósito de esta persona. En mi caso, estuvo mirando para el interior de mi panadería y como vio que no podía ingresar, me prendió fuego el canasto de basura", mencionó Rodrigo García, titular de un comercio del barrio, en comunicación con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

Rodrigo comentó que antes del hecho ocurrido en la puerta de su comercio, esta persona habría sido el autor del incendio de una camioneta. "El vehículo pertenece a otro muchacho del barrio. Lo peor del caso es que lo utilizaba para llevar a su hija al hospital, porque tiene un problema en el corazón. Ahora y con estos primeros fríos, la tiene que trasladar en moto", expresó.

Según el comerciante, su cesto de basura estuvo ardiendo "durante cerca de tres horas", pero durante ese lapso no se acercó ningún servidor público.

"En ese lugar hay una cámara de seguridad. Ayer se acercó un oficial de policía y nos dijo que se iba a acercar al CEUM para solicitar el video, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación. Entendemos que las imágenes no están o bien porque la cámara no funciona o porque la gente que debía estar trabajando no lo estaba haciendo", se quejó.