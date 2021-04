"Yo en el zoológico": el primer video de YouTube cumple 16 años

El 23 de abril de 2005, Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma subió el primer video a YouTube. Fue una pieza de 18 segundos titulada Me at the zoo (Yo en el zoológico) y el único que Karim subió a su canal.

Karim, un joven alemán y uno de los fundadores del sitio, subió el video hablando a cámara desde el zoológico de San Diego en Estados Unidos y hoy acumula casi 163 millones de reproducciones.

La idea de crear YouTube surgió de la mano de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, tres compañeros de trabajo en PayPal. Los jóvenes pensaron en crear un sitio para compartir videos con facilidad luego de que experimentaran dificultades para compartir clips que habían grabado durante una fiesta.

Lo cierto es que el 15 de febrero de 2005 se activó el sitio, el 23 de abril se subió ese primer video y YouTube estuvo abierto al público en noviembre de ese año.

Un año después, empresas como Time Warner y Sequoia Capital invirtieron en el proyecto que para agosto de 2006, ya contaba con 7.000 millones de visualizaciones diarias y estaba entre los 20 sitios más visitados en los Estados Unidos.

En octubre de 2006, Google compró la compañía por 1.650 millones de dólares y la empresa ya había firmado acuerdos con Warner y Sony para la distribución de videos musicales.

En la actualidad, YouTube está disponible en 88 países y en 76 idiomas. Cuenta con más de mil millones de usuarios (casi un tercio de todas las personas conectadas a Internet) cada día, que miran mil millones de horas de videos.

Fuente: AM 750