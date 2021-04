Manuel Wirzt tiene Covid y está internado

Manuel Wirzt tiene coronavirus y su cuadro no mejora. Lo anunció Luis Ventura en Fantino a la tarde, por América. “El músico de 58 años se encuentra internado en el Hospital Durand. Tiene Covid. Me dicen que están por intubarlo”, aseguró el periodista en relación al nosocomio del barrio de Caballito, en la Capital Federal.

Una de sus últimas apariciones en público había sido el 9 de abril, en el programa de Jey Mammon, por América.

Actor, comediante, clown, mimo, cantante, compositor, Manuel Wirzt nació en San Nicolás de los Arroyos; tiene una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y muchas de sus letras están guardadas para siempre en el imaginario colectivo de los argentinos, como por ejemplo “Rescata mi corazón”.

En Los Mammones habló de sus inicios: "Yo rindo el examen de ingreso del conservatorio de arte dramático que era la condición que me habían puesto mis viejos. Si yo rendía bien e ingresaba, me dejaban venir para Buenos Aires".

Además, recordó las dificultades que tuvo para conseguir vivienda y empleo mientras inició sus estudios. "Los primeros tres meses dormía en la estación de Retiro. Mis viejos me daban una platita para la semana, y después me fui a vivir con un compañero que me bancó un tiempo, después con otro, encontré laburo y así”.