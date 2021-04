Tratan a su hija en Brasil por una grave enfermedad y AFIP los "mata" con los impuestos

En octubre de 2019, a Isabella, una pequeña oriunda de Tandil, le diagnosticaron leucodistrofia metacromática; una grave y extraña enfermedad neurológica degenerativa que por el momento no tiene cura. Como no hay un procedimiento médico efectivo contra esta patología, la menor fue seleccionada por el Children’s Hospital of Pittsburgh, (en Estados Unidos), y por el laboratorio Takeda Pharmaceutical Company para realizar un tratamiento experimental en una clínica asociada de la ciudad brasileña de Porto Alegre.

Laura y Gustavo, los padres de esta pequeña que en aquel entonces tenía 2 años, no dudaron y en febrero de del año pasado se instalaron en el sur de Brasil, más allá de los elevados costos en dólares que implica vivir en un lugar donde el cambio monetario no favorece.

Si bien el procedimiento es financiado casi en su totalidad por las instituciones que eligieron a la nena, la pareja debe hacerse cargo de algunos otros gastos médicos que debido a que son en moneda extranjera, les es casi imposible afrontar. Es por eso que Laura decidió abrir una cuenta en el Banco de la Nación Argentina, con el objetivo de recibir donaciones. Sin embargo, y aquí lo particular del caso, la AFIP comenzó a aplicarle a la caja de ahorros las retenciones del 35% correspondientes al Impuesto País" y el 30% de adelanto por percepción del impuesto a las ganancias.

"Isabella tiene una enfermedad poco frecuente, que se llama leucodistrofia metacromática, ella es de Tandil, tiene familia en Bahía Blanca, hoy está en Porto Alegre, junto a los padres se está haciendo un ensayo clínico para intentar frenar el avance de esta enfermedad, que es una patología que le afecta a las neuronas y sus conexiones a lo largo de todo el cuerpo y le desconecta el cerebro con el resto del cuerpo, por eso en su desarrollo natural va perdiendo pautas. Y así le pasa con todo, con el habla o la audición. Es una enfermedad que no tiene cura, pero sí hay ensayos a lo largo del mundo que la pueden ralentizar y llegar con el tiempo a un trasplante de médula", mencionó Nicolás, tío de Isabella, quien estuvo radicado durante muchos años en Bahía Blanca y que ahora reside nuevamente en Tandil.

"Al ser un ensayo clínico que realiza un laboratorio, que a su vez investiga más de esta enfermedad, se financia parte de la estadía y la alimentación diaria del grupo familiar. Pero hay otras cosas que no. Las terapias, pileta, kinesiología, medicamentos que pueden surgir, problemas de salud de los padres, y por eso desde septiembre de 2019 fuimos haciendo diferentes eventos, bonos, para juntar dinero. También esta cuenta solidaria en el Banco Nación que les permitía a ellos tener una fuente de acceso económico en el exterior. En el medio de todo este proceso sufrimos la creación del impuesto del 30% y a su vez apareció el impuesto PAIS, es decir se sumó un 65% más a todos los gastos que teníamos previstos, todo retenido en AFIP. Hicimos un recurso de amparo porque entendemos que esto es injusto porque ellos están haciendo un tratamiento de salud, no están de vacaciones", agregó Nicolás.

Ante esta situación, Laura y Gustavo interpusieron una acción de amparo contra el organismo impositivo que dirige Mercedes Marcó del Pont y contra el Banco Nación para que no les cobre esos impuesto y la justicia les dio la razón. El 19 de marzo pasado, el juzgado federal N°2 de la ciudad bonaerense de Azul le ordenó a la AFIP que se abstenga de efectuar las retenciones por los gastos en dólares con la tarjeta hasta tanto el tratamiento finalice. Entre los argumentos, la pareja exigió que el Estado argentino se abstenga de efectuar las retenciones sobre los consumos realizados con la tarjeta de débito, ya que se trataban de gastos destinados a prestaciones de salud.

"El recurso fue aprobado y se ordenó a la AFIP y al Banco Nación que exima del impuesto a esta cuenta bancaria y todo este proceso, que llevó meses, fue apelado por la AFIP. Todo este tiempo invertido que hicimos como grupo familiar fue frenado de un momento a otro por la AFIP. Entiendo que se trata de una mera apelación formal, pero es una cuestión que nos hace perder un tiempo muy valioso", completó Nico.

Como pueden, Laura y Gustavo intentan mantenerse firmes y solventando los gastos que le genera mantenerse fuera del país y este tratamiento. En su cuenta de Facebook (Juntos por Isabella), dejan un mensaje que es el que los mantiene con esperanza: "ayer nos dijeron que era imposible. Hoy lo estamos intentando para que que mañana sea posible".

Para aquellos que quieran colaborar, pueden enviar su donación a

Sucursal cta.: 3450 Tandil

Nro. de cuenta: 512341375/5

Titular: Laura Lucrecia Frias (mamá de Isa)

DNI: 28.299.364

CBU: 0110512430051234137551

CUIL: 27282993649