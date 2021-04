"80% de la gente usa mal el barbijo"

El infectólogo bahiense Diego Maurizi alerta que hasta 80% de la gente no usa bien el barbijo, uno de los factores que está influyendo en el aumento de casos en la ciudad. Asegura también que es necesario cierres por poco tiempo y aprovechar para testear.

"Tenemos el problema de que la gente no usa bien el tapabocas. Creo que el 70% u 80% de la población está usando mal el tapaboca. Si uno se pone a ver cómo se está usando, se está usando de una manera inadecuada, porque no adhiere bien a la cara y no tapa la nariz", afirmó en el programa en el programa La Brújula 24 TV.

Maurizi explicó que "el mal uso del barbijo hace que no filtre, y si no hace eso no está cumpliendo ninguna función."

El infectólogo resaltó el crecimiento de casos de coronavirus en el país y en Bahía Blanca. "Sabemos que si no paramos esto vamos a tener gente que se va a morir, porque no tiene cama en terapia intensiva o viene un paciente que tiene un accidente desgraciado y no va a tener cama en terapia.

"Lo que yo recomiendo es un cierre por corto tiempo y aprovecharlo para testear y aislar. Lo ideal serían tres semanas, para después tener un mayo más tranquilo", dijo.

Por otra parte, Maurizi señaló que la presencia de nuevas cepas en el país "complica más el escenario" y que si bien aún no se conoce de ninguna en Bahía Blanca, su aparición es "cuestión de tiempo.