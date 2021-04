"Si esto no se frena, no habrá respuesta para todo el mundo"

La mayor preocupación de los expertos médicos en Bahía Blanca por la segunda ola de coronavirus es que el sistema sanitario se está quedando sin la capacidad de atender la internación de las personas que lo necesitan, así lo expresa la doctora Laura Giordano, Jefa de la Unidad de Infectología de Hospital Penna.

"Ahora lo que nos preocupa es que el sistema de salud pueda seguir dando una respuesta a la gente que lo necesita, en especial para la internación. Si esto no se frena no va a haber una respuesta para todo el mundo, no vamos a poder brindar la atención adecuada a todos los que los necesiten", dijo la médica en contacto con el programa Nunca es Tarde, que se transmite por la Brújula 24.

La infectóloga refiere "este fin de semana hubo ambulancias que estuvieron dando vueltas por la ciudad sin poder internar a personas, incluso con prepagas". Una situación que se vivió también en septiembre del año pasado, pero que se resolvió antes del pico de la primera ola del virus.

"Hay una falta de coordinación entre hospitales, no se puede saber bien en realidad cuántas camas (hay disponibles), porque una cosa es lo que se publica y otra cosa es la práctica", asegura.

Giordano señala que este ocurre porque es una "dinámica que no se refleja en las cifras que se publican" y eso explica por qué en los datos se ven camas disponibles, pero "cuando vas a los hospitales están permanentemente llenas".

Agrega la doctora que en Bahía Blanca hay una positividad (cantidad de casos confirmados de Covid entre cantidad de testeos) que ronda el 20% y 25%. Pero que en la ciudad se hacen muy pocas pruebas. "Se están haciendo entre 60 y 70 por días y debería hacerse el doble o el triple", estima Giordano, que hace la salvedad que es un tema específico de las estadísticas y no del áreas de infectología.

La doctora hizo énfasis en la seguridad de las vacunas y que están son de utilidad para frenar casos graves de coronavirus.