Habló Morla: “Claudia es una persona entrenada para la mentira"

Se mantuvo en silencio desde la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre del año pasado. Matías Morla habló en la noche de este lunes en el programa TV Nostra (América TV).

La primera pregunta del experimentado conductor Jorge Ríal fue contundente. “¿Sos el más odiado, sos el culpable de la muerte de Maradona?”.

“Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo”, respondió Morla. Y se explayó: “Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia, no, para gran parte de la gente, no. Todo esto que pasé, fue muy triste desde el punto de vista amigo y del cariño. No te olvides que a mí, cuando se muere Diego, se me muere mi mitad”.

Quien fuera el apoderado del mejor jugador de todos los tiempos, también sostuvo que “las voces que decían que tenía que ver con un homicidio están quedando desacreditadas”.

CONDENA SOCIAL

Rial le preguntó si se sentía “un condenado social” y si tenía miedo. “A mis hijos los fui a buscar al colegio, desayuno en la misma esquina de todos los días, hago la misma actividad de siempre”, respondió Morla.

LA MARCA MARADONA

“Hay algo muy claro: Maradona facturaba. Maradona se murió. No puede hacer más dinero. ¿Qué hace dinero ahora? La marca Maradona. Y mientras en Europa me piden la marca Maradona y yo les digo que no, hacen una marcha en la plaza. A la gente que le cerraron la puerta a las cuatro de la tarde y no lo dejaron ver a Maradona, ahora la usan para que vaya a la plaza. Y la gente se avivó, no fue nadie”, dijo Morla.

CLAUDIA VILLAFAÑE

Morla también habló sobre la ex esposa del jugador. “Villafañe en el año 2001, ya inscribió la marca Diego Armando Maradona. Si no la hizo trabajar, no es problema mío. Ellas están indignadas por una marca que ya tienen. Lo que pasa es que ellas no la tienen porque la marca no es Coca Cola. Vos tenés que ir, vender, hablar...La relación que yo tengo de años de trabajo con las distintas personas es lo que ellas quieren”, dijo. Y remarcó que la marca con el nombre completo del astro es de Dalma y Gianinna y está inscripta en Europa, pero que la imagen corresponde a los herederos por disposición del jugador.

“MARADONA ESTABA MUERTO CON ROCÍO OLIVA”

Morla aseguró que Maradona estaba “muerto” con Oliva. “Te decía diez palabras, once Rocío. Vos me preguntás a mí, yo le dije varias veces: ‘Estás obsesionado, muerto con Rocío, muerto’. Yo no estaba de acuerdo con los regalos. Es más, me acuerdo cuando en Roma, Diego le mandó a comprar un piso y ella dijo que no porque vivía en Buenos Aires. Porque también ahora le están pegando a Rocío y yo no la quiero, ni me hablo, ni me interesa. De todos los que están ahí, la que mejor me cae es Verónica Ojeda. A Rocío no la quiero, pero yo no vine a mentir en nada”, aseguró.

El programa TV Nostra terminó con esta última respuesta de Matías Morla, que marco el fin de la primera parte de la entrevista que continuará mañana, martes, a las 20.30.

Fuente: Diario Popular