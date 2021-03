"Una cosa es acostumbrarse a convivir con el virus y otra es ignorarlo"

La reconocida infectóloga bahiense Laura Spadaro expresó hoy su preocupación por el aumento de casos en la ciudad (136 fue el último número) y aseguró que la situación de los hospitales locales no es la mejor para enfrentar esta segunda ola de coronavirus.

"Las consultas se triplicaron en los últimos días y eso comenzó a alarmarnos. Este aumento nos hacía prever que se venían informes con números elevados", reconoció Spadaro en contacto con el programa "En buenas manos", de LA BRÚJULA 24.

"Esto va a seguir creciendo, cuando se empieza a desencadenar esa circulación aumentada no se frena tan rápido", agregó.

La especialista reconoció que durante los últimos meses el hospital Municipal había reducido la cantidad de camas dedicadas a la pandemia, para comenzar a atender las otras patologías que habían quedado pendientes.

"El sector COVID del Hospital está reducido, porque se había ido desarmando y el sector no COVID está casi colmado, por lo que es difícil encontrar camas", dijo. "Además, el recurso humano está muy cansado porque hace muchos meses que viene trabajando sin parar", agregó.

Spadaro mencionó que entiende el cansancio de la gente, pero llamó a continuar cuidando a las personas de riesgo, porque si bien comenzó la etapa de vacunación, "el proceso todavía no está ni cerca de cumplir su objetivo".

"Se vienen días complicados, donde seguramente habrá reuniones sociales por Semana Santa. Lo que pedimos es que se hagan al aire libre y que se intente resguardar a los adultos mayores. Una cosa es acostumbrarse a vivir con el virus y otra muy diferente es ignorarlo", mencionó.

Por último, la infectóloga, se refirió a las restricciones impuestas por el gobierno provincial a partir de hoy.

"Hay que establecer una lista de prioridades. Si uno quiere mantener abiertas las actividades esenciales, tiene que restringir otras. Creo que a esta altura, no podemos dejar de atender a la patología no COVID, no podemos dejar que los chicos no vayan a las escuelas y no podemos dejar de ir a trabajar", cerró.