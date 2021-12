La Provincia no descarta imponer restricciones si se estresa el sistema sanitario

“Si el sistema sanitario se estresa, se evaluarán las medidas (restrictivas) a tomar”. El que realiza esa afirmación es el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El funcionario de Axel Kicillof precisa que hasta el momento la variante Ómicron no llego a la provincia de Buenos Aires.

Kreplak aseguró que “no sabemos cuándo va a frenar ni la capacidad que tenemos para tomar medidas que hagan frenar los contagios. Por esa razón es muy importante insistir con la vacunación y que no se abandonen las medidas personales como el uso de mascarillas y el lavado de manos”.

El ministro de Salud sigue de cerca la evolución del aumento de casos diarios junto a un grupo de más de treinta especialistas con los que se reúne de manera periódica para “anticipar las crisis, como hicimos durante la primera y segunda ola”.

Las luces rojas que se encendieron en el tablero sanitario de la provincia más poblada del país tienen dos motivos: el aumento de casos -la mayor cantidad de infectados en cinco meses- y, según Kreplak, “porque tenemos por delante las fiestas, una situación peligrosa porque todo el mundo se moviliza, se encuentra y eso es preocupante”.

“Hay que evaluar las medidas en función a lo que sucede con el sistema de salud. Todavía no hay un impacto fuerte en cuanto a la ocupación de camas de terapia; pero puede ser que haya un delay. Posiblemente dos semanas después de las fiestas tengamos un impacto fuerte en internación. Es decir, va a haber un aumento de internaciones, va a haber aumento de fallecimientos por el aumento de los casos. Espero que no sea tan fuerte como para estresar el sistema que ya está bastante tenso por casos no Covid que eran necesarios atender. Si eso sucede, se evaluarán las medidas a tomar”, señaló.

Fuente: Infobae