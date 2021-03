Hoy, el IG Live de La Brújula 24 recibe a Daniel "Pipi" Piazzolla

Cuando los carnavales estaban prohibidos, un niño enamorado de los tambores y la percusión, encontraba ese sonido que los corsos proveen en las tribunas de una cancha de fútbol. De ahí a tomar los palillos y ser un virtuoso baterista hubo años de aprendizaje, esfuerzo y talento… tal vez heredado.

Porque la historia de Daniel "Pipi" Piazzolla no estaría completa si la figura de su abuelo Astor, maestro universal de la música, no fuera invocada. El apellido no es una carga porque Daniel, este hombre de jazz, tiene un camino propio sembrado de prestigio y reconocimiento.

Escalandrum, el fantástico sexteto de jazz que viene de ganar tres premios Gardel y que integra desde hace más de 20 años, sintetizó en un nuevo disco titulado "100", por un lado, la historia familiar de Daniel; por el otro, su extraordinaria trayectoria en el mundo del jazz.

Es que este 2021, es el centenario del nacimiento del gran Astor y el mundo lo celebra: hoy en La Brújula 24 lo homenajeamos en nuestro IGLive [email protected] desde las 19.35 hs, con el maestro Daniel "Pipi" Piazzolla como invitado.

Será el lujo de compartir a Piazzolla por Piazzolla.