El Gobierno enviará peritos especializados para investigar los incendios

En medio de las versiones por una posible intencionalidad detrás de los incendios que afectaron en los últimos días a la provincia de Chubut, el Gobierno nacional anunció que enviará peritos a la zona de los siniestros para investigar el origen de los focos.

Según precisó el Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Frederic, los expertos viajarán al sur por pedido del Fiscal General chubutense Díaz Mayer, quien solicitó este trabajo con el objetivo de tener más información de lo ocurrido.

Por esta razón, se le ordenó al personal de la Superintendencia Federal de Bomberos concurrir a la zona del siniestro forestal y realizar las pericias correspondientes que, por orden judicial, se deberán iniciar el lunes próximo, 15 de marzo.

Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, este es un procedimiento habitual ante la aparición de incendios, más allá de que hayan sido o no intencionales. Además, señalaron que, si bien se manejan varias hipótesis, la principal apunta a posibles cortocircuitos de cables de electricidad.

En este sentido, los investigadores deberán determinar si existe una falta de mantenimiento en el tendido eléctrico de la región, si las recientes nevadas tuvieron algo que ver en el hecho y si el inicio de las llamas pudo haberse evitado.

No obstante, las autoridades no descartan que los siniestros hayan sido provocados con premeditación, aunque remarcaron que la misión de los peritos no será comprobar necesariamente esto, sino descubrir qué ocurrió en realidad. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene constante comunicación con la cartera de Seguridad para monitorear el traslado y composición de su equipo de trabajo.

Los focos de incendio en la comarca que se desarrollaron en simultáneo tuvieron el saldo fatal de dos personas muertas: la primera de ellas es un peón rural que fue encontrado calcinado días atrás, y la segunda es una mujer que estaba internada en Bariloche a causa de las quemaduras recibidas y que falleció en las últimas horas del sábado, tras sufrir complicaciones en las paredes abdominales internas.

