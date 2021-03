Walter Larrea: "Aún la ciudadanía no sabe cuánto pagó San Gabriel"

Tal cual lo informado en las últimas horas, luego del traspaso por decreto de las líneas 502 y 504 de Bahía Transporte Sapem a la firma San Gabriel, el bloque de ediles del Frente de Todos acusó al gobierno de Gay de "practicar la corruptela". A través de un comunicado, los concejales acusan al Intendente de favorecer a amigos.

Al respecto, Walter Larrea habló con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, y dijo que "lo que pensamos y planteamos es respecto a datos que no solo tiene que conocer la ciudadanía en cuanto a que con sus fondos se solventa el erario público, sino a la propia sociedad anónima".

"Yo soy director de Sapem y no tengo una información fidedigna de cuánto ha sido el número de trabajadores cuyos contratos se transfirieron ni de las unidades que pasaron a San Gabriel como nuevo permisionario. Tampoco sabemos si esto ha sido gratis o a título oneroso, hay una serie de irregularidades o al menos de desconocimiento que nos parece deben resolverse", aseveró.

En ese mismo sentido, Larrea señaló que "incluso no sabemos si San Gabriel fue el único convocado a hacerse cargo del servicio o también se llamó a Fournier. Pero no solo no lo sabemos nosotros, no lo sabe ni la ciudadanía ni el directorio de Sapem S.A, yo mandé una carta documento exigiendo que se pusiera en conocimiento público".

"Todavía hoy la ciudadanía no sabe sobre el costo que por ese capital abonó San Gabriel".

"La gente putea cuando no pasa el bondi, cuando aumenta la nafta, la carne, y tiene mucha razón. A la señora de Villa Nocito no le importa si es pública o no, pero el tema es que todo el sustento de esta empresa de los últimos 5 o 6 años fue echa con fondos de las tasas que pagamos los bahienses", argumentó.

Más de Larrea

"A lo mejor el título -del comunicado del FdT- es un poco gancho, yo no estoy en condiciones de afirmar que hubo actos por fuera de la ley, lo que digo es que si se llama a una puja de precios, eso garantiza la transferencia. Pero si se llama a un empresario para darle un permiso precario por 5 años, hay razón para sospechar".

"¿Cuál es la ecuación por la cual si la 2 y la 4 funcionan con 32 trabajadores, la 519 A se quedó con 69? ¿No le estaremos solventando una ecuación económica a un empresario que como cualquiera busca su negocio? yo no puedo exigirle números a San Gabriel, pero el Estado parece el pariente bobo siempre que se queda con la línea deficitaria y la mayor cantidad de trabajadores".

"La Sapem se queda con una sola línea, la más deficitaria, con una estructura de 190 trabajadores. ¿Qué pasa que la sociedad del Estado aguanta y solventa una estructura alta para una sola línea, cuando San Gabriel para dos líneas se llevó 32 trabajadores y 17 o 20 unidades?".

"Presentamos ayer el pedido de informes y a la vez un pedido de rechazo al decreto que da vida a la erogación del permiso, pero no fue acompañado por el oficialismo. Es probable que citemos a los funcionarios responsables. Además, creemos que ya ha intervenido de oficio el tribunal de cuentas de la Provincia, acá se ha descapitalizado la sociedad del Estado!