CAUSA FACUNDO: EL INFORME QUE QUERÍAN OCULTAR

El informe que no querían que conozcas

A diez meses de la muerte de Facundo Astudillo Castro, la causa judicial -y su circo mediático- siguen deparando sorpresas. Las mentiras y las “medias verdades” han sido las constantes todo este tiempo. La imperiosa necesidad de instalar un suceso que no ocurrió ha empujado al estado a seguir dilapidando esfuerzos y valiosos recursos.

Personajes agitados por oscuros intereses políticos, que todo lo utilizan con segundas intenciones, tienen el objetivo de “mantener abierta la causa por siempre”. Ese es el fin. Y representa “negocio” para unos cuantos.

Los abogados querellantes han ido elaborando -y modificando- una hipótesis de desaparición forzada que nunca tuvo una sola prueba seria. Todo fue mediático. Gran parte de la prensa hizo propias las pistas del dúo letrado y fue cómplice del engaño a la sociedad. Mientras se mentía ante los micrófonos, la causa iba marcado otra historia. Muy lejos de la fábula.

Según se fue instalando (hipótesis mediática), Facundo salió de su casa de Pedro Luro. Fue detenido por los policías Curuhinca y Sosa en Mayor Buratovich. Fue alojado en la comisaría de ese pueblo. Fue golpeado y torturado. Después lo devolvieron a la ruta, le sacaron una foto y lo dejaron seguir. Luego volvió a ser capturado por agentes policiales (a dos mil metros de donde lo dejaron los anteriores) que viajaban en un patrullero “fantasma”. Esos uniformados nunca identificados (aunque esto es lo que dicen ver los testigos de la querella). Lo vuelven a golpear y lo dejan mal herido. (No le creen a la policía de civil Flores declara haberlo llevado de Buratovich a Origone en el auto de su padre). Ya en contacto con el oficial González, el chico es nuevamente “chupado” y llevado al destacamento. En simultáneo -el mismo González- consigue y le sube un actor -más precisamente un doble- a la camioneta de la productora rural para confundirla y hacerle creer que llevó a Facundo. Mientras tanto, el verdadero era golpeado en un colchón del calabozo -que quedó ahí con sangre 10 meses- y le roban dos amuletos que también quedan allí para ser encontrados. Aquel mismo día de la desaparición “alguien” se lleva el teléfono de Facundo a la zona de la ría cercana a Cerri para hacerse pasar por Facundo y contestar mensajes o hacer llamadas. A partir de aquí no se sabe bien qué sucedió o donde y como lo tuvieron cautivo (o como escondieron el cadáver) hasta que ocho días después lo trasladan al baúl de un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, donde vuelven a dejar un amuleto de piedra turmalina, seguramente para que los encuentren rápido. Para esta operación debieron contar con vehículos no oficiales y organizarse entre personas que ni se conocían pero que estaban todas conminadas para el siniestro plan. Una vez en Bahía el patrullero de la Local permaneció estacionado en una seccional, luego fue a cargar nafta y luego atravesó la ría (por el agua) para depositar el cuerpo.

No es una enajenación de los sentidos. Es la historia que le hicieron creer a parte de la ciudadanía todo este tiempo. Un insulto a la memoria de Facundo y la inteligencia humana.

Es show debe continuar

El show siguió la semana pasada con un nuevo allanamiento -en el que el adiestrador Herrero le hizo volver a encontrar rastros clave a su perro. En un país razonable, un personaje de este estilo estaba preso y procesado. Ya no se burlaría de nadie más. Aquí sigue siendo la estrella que va esclareciendo el caso, aunque lo oscurezca.

Cualquier persona, medianamente reflexiva, entendería que sería imposible de creer que 10 meses después, y con advertencias televisadas de que irían a revisar el lugar, el o los asesinos desaparecedores mantendrían un colchón con sangre, pelos o amuletos en el lugar donde cometió el crimen.

Un poco de cordura

Uno de los elementos más increíbles en el derrotero de la querella fue sospechar y contradecir al Equipo Argentino de Antropología Forense. Es acaso el organismo más incuestionable y creíble del país. Respetados en el mundo por sus hazañas en materia de investigación y candidateados al Premio Nobel.

El EAAF determinó que Facundo murió ahogado en el lugar donde fueron encontrados sus restos. Es decir, no murió ni en Origone ni en otro lugar.

Sin ponerse colorados, desde la querella insisten en que el cuerpo fue “plantado”.

El EAAF estableció que no hubo lesiones previas. La querella insiste en que hubo golpes y torturas. Huelgan los comentarios.

Este elemento aportado por la ciencia, sumados a otra docena de pruebas, pulverizan la teoría del exconcejal radical Peretto y el adicto a las difamaciones Aparicio.

Y aunque la causa tiene un sentido claro, los querellantes volvieron a sonreír cuando dos fiscales de CABA -Heim y Azzolín- comenzaron acompañarlos en sus pedidos. Sabían que el caso podrían exprimirlo un poco más. Aunque no haya nada.

Los representantes del Ministerio Público, que habían sido convocados para colaborar con Ulpiano Martínez que ahora plantó bandera harto del “circo”, sostienen que hay que seguir investigando porque hay “muchas dudas”.

Sin embargo, por extrañas razones, parece que hay dudas que no están dispuestos a despejar: pues en los últimos días pidieron el apartamiento de la jueza Gabriela Marrón por haber agregado un informe para echa luz sobre las circunstancias acaecidas en la ría. ¿No lo consideran importante? Sostienen que la jueza “no tenía autoridad” para sumar eso al expediente y se niegan rotundamente a que sea considerado. Llamativo si que se busca la verdad.

LA BRUJULA 24 accedió al paper que pretenden se mantenga oculto.

Se trata de un trabajo realizado por otro organismo respetadísimo: el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional del Sur (UNS). Es una institución dedicada a la investigación científica de todas las disciplinas vinculadas al estudio de nuestro mar.

Los profesionales realizaron un análisis de los niveles de inundación por marea en la zona del canal de la ría donde murió ahogado Facundo. Lo hicieron en conjunto a sus pares del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y del Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (Cerzos).

Se realizó un trabajo exhaustivo del sitio que involucró la instalación de un mareógrafo de registro continuo frente al sitio del hallazgo, la elaboración de un modelo analítico para la estimación de los niveles de marea específicos y la reconstrucción de los niveles de inundación ocurridos el día 30 de abril de 2020 a partir del perfil topográfico, entre otras medidas.

“Del análisis específico para el sitio se deduce que el día 30 de abril de 2020, poco después de las 23:00, la marea (creciente) habría alcanzado el punto señalado como sitio del hallazgo de los restos. El nivel del agua habría alcanzado la pleamar en el sitio aproximadamente a la 1:00 día siguiente. La capa de agua en el sitio habría alcanzado en ese momento aproximadamente 40 cm de profundidad”, señalan los profesionales. Lo que explican, de manera técnica, es cómo, cuándo y cuánto se inundó la zona en la que murió ahogado Facundo.

“Debido a la extensión del área de interés y a la necesidad de proveer información sinóptica y abarcativa de la dinámica de las mareas, se optó por una aproximación metodológica basada en el uso de imágenes satelitales. Esta metodología brinda una estimación aproximada de los niveles de inundación. Para la reconstrucción de los niveles aproximados de inundación se implementó una serie temporal compuesta por 67 imágenes satelitales Landsat 8 OLI”, agrega el paper.

¿Por qué el informe es tan incómodo para quienes insisten en la teoría de la desaparición?

Lo explican los propios fiscales: “La decisión de la jueza de forzar la realización de ese estudio implica cristalizar su postura sobre el caso, que se traduce en que Facundo Astudillo Castro falleció ahogado accidentalmente en el estuario de Bahía Blanca el cual habría pretendido cruzar a pie”.

Traducido se oponen porque ese informe profesional viene a reforzar lo que el expediente viene exhibiendo. No es “la postura” de una jueza, es lo que va surgiendo de la evidencia científica aportada por organismos honorables y respetables. ¿O pretenderán que sólo se agreguen las conclusiones del oscuro perito Herrero y se margine al IADO? No se puede entender. O sí.

Conclusión: el lugar donde se hallaron los restos de Facundo aquel 30 de abril se inundó con el agua de mar. El terreno es un pantanoso cangrejal y atravesarlo en una noche fría y oscura es un milagro. Es lo que afirma la ciencia, no un trasnochado cualquiera.

Milstein: por fin tendrá su estatua

Bahía Indiscreta ya había adelantado el proyecto que el Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante para cambiar el nombre de la Avenida Colón por el de César Milstein, desde la Plaza Rivadavia hasta calle Chile. Pero ese no es el único homenaje que el nobel bahiense recibirá este año. La comuna ya está en tratativas con el escultor Carlos Benavídez (el mismo que hizo el monumento a Maradona ubicado en calle Sixto Laspiur) para realizar una estatua del científico que estará ubicada en la Plaza, mirando justamente hacia la Avenida. También se convocará a artistas para realizar un mural en algún sector de esa misma arteria. La idea es que haya varios bocetos y que los vecinos puedan participar en la elección final. Algo parecido ocurrirá con los nomencladores en las esquinas, que tendrán un diseño especial, también a elección de los bahienses. Pero eso no es todo, porque también se realizarán mejoras en la futura Avenida Milstein. Por lo pronto se colocarán bancos públicos antivandálicos. El reencarpetado del asfalto ya se inició la semana pasada.

Por otra parte, en el monumento que Milstein tiene en calle Cuyo, se espera poder realizar durante este año algún espectáculo público y un recital, siempre con las medidas de cuidado necesarias. También se llevará a cabo una charla homenaje con participación de familiares, y la proyección de un documental realizado por la sobrina del científico. Otra idea que se va a plasmar este año es un recorrido turístico utilizando la popular tecnología de “realidad aumentada” en la vía pública, convirtiéndolo en un paseo virtual. Y hablando de virtualidad, habrá una “maratón sobre Milstein”, coordinada con Wikimedia Argentina, que constará de un evento par que la gente edite entradas (textos) y datos sobre el ilustre bahiense, para que se pueda fortalecer su figura en la popular enciclopedia Wikipedia. Y, por último, también se coordinará un seminario interactivo en el que participarán periodistas, historiadores, representantes de la UNS, del Conicet, divulgadores científicos, y miembros del laboratorio de ciencias de Infinito por Descubrir.

Todos estos homenajes y actividades seguramente serán presentados oficialmente por el intendente Héctor Gay en su discurso de inicio de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.

Defendiendo la cultura

A pesar de la malaria de la pandemia, y con mucho esfuerzo de quienes la dirigen y de quienes allí trabajan, se están realizando mejoras en la reconocida biblioteca popular Pajarita de Papel, que está ubicada en Saavedra 951, en el ex Hotel de los Inmigrantes. La institución, que en mayo cumple 32 años, y que fue fundada por Marita Berenguer, pudo sortear más de una crisis económica de las que atravesó el país, gracias a la buena gestión, al subsidio de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, y a los proyectos que se presentaron en el Estado, y que posibilitaron recibir apoyo de privados. En este caso, de la empresa Codimat.

Este proyecto, que se llama “Mejorando el nido para la Pajarita”, incluyó la construcción de un baño nuevo y la mejora del que ya se tenía; la limpieza de los techos; el trabajo de poda de los árboles; el emparejado del piso del patio; la reparación de paredes y revoques; los tratamientos antihumedad; la remoción de una cocina y la ampliación de espacios; la reparación de filtraciones de agua en los techos de la sala de lecturas, entre otras importantes tareas.

“Hay que destacar el esfuerzo de los socios, que a pesar de haber transitado un año durísimo, siempre pagaron sus cuotas. Eso fue fundamental”, aseguraron desde la institución. Para seguir funcionando en pandemia, en el 2020 se hicieron préstamos de libros a domicilio, con un protocolo especial, y este año todavía se está a la espera de definiciones en cuanto a los métodos para la atención al público.

Visita política

Este año habrá elecciones. Las legislativas seguro, las Paso, tal vez. Por esa razón, y a pesar de la pandemia, los políticos recorren el país y la provincia en busca de apoyos, y también de votos, por supuesto. El viernes pasado estuvo en Bahía el ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre. El dirigente de raíces peronistas arribó a la ciudad para, según él mismo dijo, “escuchar a los bahienses”. Y dejó algunas definiciones. Antes de que estallara el escándalo de la vacunación, aseguró que el plan estaba fracasando, y no porque en el mundo escasearan las dosis, sino por la impericia del Gobierno de Alberto Fernández. También criticó a Axel Kicillof, y habló sobre mejorar la seguridad, la salud y la educación en suelo bonaerense.

Por último, de la Torre aseguró que las Paso deberían retrasarse un mes (“Sería el menor de los males”) y realizarse con boleta única de papel, para ahorrar dinero. También aseguró que tiene vocación de ser candidato a gobernador “pero primero, y de una vez por todas, los políticos debemos preguntarnos para qué queremos gobernar, y qué vamos a hacer y a representar cuando gobernemos. Hay que elaborar propuestas para solucionarle los verdaderos problemas a la gente. Las candidaturas tienen que estar al final”. Pero además, dejó una interesante reflexión, que en su momento también se escuchó de la boca del intendente Héctor Gay: “La provincia debe ser gobernada por bonaerenses”.

Sobre el mediodía, justamente, el exministro visitó al jefe comunal. Pero no fue la única charla que tuvo en Bahía. Esta sección pudo saber que también tuvo encuentros con referentes peronistas de la Sexta Sección que no están en el Frente de Todos, y con dirigentes sindicales, con “pichetistas”, y exlegisladores históricos del PJ. La idea es ampliar Juntos por el Cambio lo máximo posible. Su aliado en Bahía es Juan Carlos “Tumba” Bonacorsi.

Cambio en el Colegio de Farmacéuticos

Siempre que ocurre algo relacionado con los medicamentos, las obras sociales, o las farmacias, los medios recurrimos a Silvia Godoy, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca. Pero quizás en algún tiempo tengamos que cambiar de interlocutora, ya que tras más de una década en el puesto, la profesional no se volverá a presentar como candidata. Sin embargo, las elecciones están suspendidas por la pandemia, y no se sabe cuándo se podrán realizar. Ya con mandato cumplido, pero aún al frente del organismo por estas circunstancias tan particulares, Godoy cree que cumplió un ciclo, que se lograron grandes cosas, y que se ha preparado a toda una nueva generación de dirigentes que podrán continuar el camino, cuando se puedan hacer los comicios, claro.