River presentó a sus refuerzos: "Son jóvenes que vienen a recorrer un camino"

River presentó hoy a los seis refuerzos que llegaron para hacerle frente al torneo local y la Copa Libertadores: ya se sabe hasta qué números de camisetas tendrán: Jonatan Maidana (4), David Martínez (6), Agustín Palavecino (8), Alex Vigo (16), José Paradela (26) y Agustín Fontana (27).

"Son jóvenes jugadores que vienen a recorrer el camino con nosotros, les doy la bienvenida y desearles lo mejor a cada uno de ellos. Son los protagonistas de estos días y esperamos que lo sean por mucho tiempo", dijo Marcelo Gallardo, DT del Millonario.

"Lo que le comenté a cada uno en estos días que se trata de un proceso de muchos años de gestión, que nos mantenemos con fuerte nivel competitivo. La llegada de jugadores son porque van a aportar, van a acoplarse sin problemas a una estructura y a un espíritu que venimos sosteniendo, que no van a tener problemas de adaptación. No tengo dudas que va a ser así. Acompañarlos en este proceso, nadie viene a reemplazar a nadie, cada uno a aportar y sumar, cada uno desde su lugar para colaborar con la continuidad de un proyecto.

"Tenemos en nuestro radar siempre a futbolistas que nos interesan. Después de un esfuerzo importante, estuvimos de acuerdo en que necesitábamos una inyección de energía a nuestro equipo. Se pudo hacer, están acá. Esperemos que tengan rápida adaptación. Siempre apostando a potenciar, en un club que exige, a un entrenador que los va a exigir y demandar, pero con una naturalidad para que estén tranquilos. Llegan a un grupo con jugadores con la idea muy clara y eso ayuda. Cuando apostamos a un joven pensamos en la proyección y ellos son parte de esta renovación", agregó Gallardo.

Maidana: "Confío en lo que puedo aportar, con este grupo puedo mejorar. Ya charlé con Marcelo, queda entre nosotros. Rescato que me dieron la posibilidad de volver. Debo entrenarme, dar al 100%, al ritmo de este grupo que viene en un nivel muy alto".

Vigo: "Una satisfacción estar acá. Se ve que hice las cosas bien y estoy agradecido a todos".

Héctor Martínez: "Yo ya conocía este proyecto antes de irme a Defensa y Justicia, me tocó salir un año y medio, fue algo parecido a esto. Se nota la intensidad que hay acá. El esfuerzo y el trabajo día a día que se hacen acá es más intenso que lo de Defensa".

Maidana: "Vengo a acoplarme al gran plantel que hay. Tenemos mucha experiencia, todos intentaremos hacer lo que nos toque. Yo, con perfil bajo, intentaré integrarme a las exigencias del equipo. Acá hay grandes ejemplos en el plantel y es sólo cuestión de adaptarse".

Palavecino: "El fútbol colombiano es un ritmo más lento. En River hay grandes jugadores y creadores dentro del plantel, copiar, asimilar de la misma manera que ellos cada día. Intento no ser ansioso, estoy contento y feliz, espero con tranquilidad el momento que me toque y aportar mi granito de arena para el grupo y el equipo".

Paradela: "Todos sabemos lo que es Nacho Fernández en River, su carrera. Yo espero hacer algo de lo que logró él y aportar a la institución algo de mí, estoy con muchas expectativas de estar acá y disfrutar lo máximo".

D'Onofrio: "Mi mandato termina en diciembre, por estatuto no puedo seguir. Todas las incorporaciones tienen que ver con el presente y el futuro. Estoy encantado de la calidad de jugadores traídos. En mis charlas con ellos, rescato la calidad humana y los valores que tienen".

Fontana: "En los últimos años algunos me dijeron que tenia un aire a Rafa Borré, es un orgullo que me lo digan. Pero cada uno viene a aportar lo que sabe para el bien del equipo y ojalá que me vaya bien".

