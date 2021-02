Desafectan a 400 policías bonaerenses por las protestas frente a la Quinta de Olivos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió desafectar a 400 policías que participaron de las protestas frente a la Quinta de Olivos, realizadas en septiembre del año pasado, en medio de un conflicto salarial. La decisión fue confirmada por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien aseguró: “Todos los que fueron sumariados es porque no cumplieron con su deber; el que los castiga es la ley, no Asuntos Internos”.

La decisión surge a pocas horas de una nueva protesta de miembros de la fuerza que están reclamando aumentos de salarios. De hecho, en la administración bonaerense especulan con que estas nuevas manifestaciones habían sido anunciadas porque sabían que serían sancionados los efectivos que el año pasado estuvieron en las calles para exigir aumentos de sueldos y mejoras de las condiciones laborales.

Según confirmó el ministro de Seguridad Sergio Berni la lista de oficiales y suboficiales sancionados será superior a los 1.700 y está encabezada por los uniformados que el 9 de septiembre rodearon la Quinta presidencial de Olivos. Hasta el lugar llegaron con los móviles policiales que debían estar recorriendo las calles, armados y hasta con uniformes.

Ayer, durante su visita a Bahía Blanca, el propio Berni había hablado respecto a esta sanción y había mencionado que habría policías bahienses implicados. "El problema de ahora es que en estos días están por salir las sanciones de quienes incumplieron con su deber en septiembre y para evitar que sean sancionados hacen esta movida. Aquellos que se tienen que ir, se irán igual. Los tiempos judiciales no los manejamos nosotros, pero es un hecho que habrá policías sancionados en Bahía Blanca", declaró.

Consultado respecto a las motivaciones que encontraron quienes se quejaron en la puerta de la Municipalidad, enfatizó: "Detrás de estos reclamos no solo hay reclamos salariales, hay gente exonerada y personas que hacen negocios con policías que se echan o son exonerados. Este agite no solo tiene que ver con personas que están en actividad, sino también con intereses políticos y partidarios. No es casual que se llame a movilizar en Mar del Plata y Pinamar donde gobierna la oposición. Sé que no va a pasar lo mismo que en septiembre. Dimos una respuesta estructural, no solamente lo vinculado con los sueldos. El bienestar del personal es fundamental para evaluar cómo actúa un hombre en la calle, por eso cuidamos sus intereses. No son promesas, son hechos", remarcó.

La sanción fue adoptada por "presunta infracción al decreto 1050/09. Se trata de una norma que regula el funcionamiento de la Policía bonaerense y establece en qué caso un efectivo puede ser sancionado. La medida adoptada en este caso es una de las más graves.

Aquella protesta en Olivos formó parte de una ola de reclamos que se extendió durante varios días y que se destrabó luego de que el presidente Alberto Fernández le recortara fondos de coparticipación al gobierno porteño para financiar un aumento de salarios. Esa poda de recursos a la Capital Federal está siendo discutida en la Corte Suprema de Justicia.

La desafectación de servicio de los más de 400 efectivos se realizó a través de 9 resoluciones que de manera consecutiva van del número 0460 al 0469. En cada una de ellas figura el nombre del agente, la jerarquía que ostenta y el número de legajo.

