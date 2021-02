El galán de la serie de Netflix "Madre solo hay dos" en exclusiva para La Brújula 24

Javier Ponce es un actor mexicano que es mejor reconocido por varios papeles televisivos recurrentes como Antonio en la telenovela Muy Padres del 2017 y Tomás en Un Poquito Tuyo del 2019. En el 2019 comenzó a interpretar a Leo en la serie Los Elegidos.

Comenzó su carrera actoral en el 2016 cuando hizo su debut como el personaje de Vladimir en la serie Un Camino Hacia el Destino. Interpretó a Mauricio y a Rafael en la popular serie Como Dice el Dicho. Además de la actuación, también es modelo y es conocido por su pasión por el fútbol, y comparte fotos relacionadas a ambas en Instagram, donde ha conseguido más de 110.000 seguidores.

El galán de "Madre solo hay dos", donde interpreta a Pablo, logró identificación con los televidentes y eso lo reflejó en el comienzo de su charla con LA BRÚJULA 24: "Estoy muy emocionado y sorprendido. Confiaba en el proyecto, pero no esperaba semejante respuesta. Fue como un boom para mi haber llegado al primer lugar de México y otros países. La tira toca temas muy actuales, donde no todo es color de rosas como se cree sobre la maternidad".

"México y Argentina somos países hermanos muy parecidos en costumbres y tradiciones. La plataforma está haciendo un cambio de paradigma en cuanto a ofrecer temas que antes no tenían tanto lugar. Hoy se habla de padres solteros, diversidad de género y eso hace que se le sume un valor agregado a lo que siempre se veía en Netflix", sostuvo Ponce, en el programa "Tal Cual Es".

Consultado respecto a cómo prepara cada personaje, reveló que "cuando grabamos esta última propuesta estábamos en medio de la pandemia. Me escribió mucha gente que al ver la serie pudo olvidar los malos momentos y pasarla bien, al menos por un rato".

"Hacer reír no es para cualquiera ni tan fácil como parece. La comedia bien hecha es muy bonita porque te diviertes de las situaciones de los personajes. Aquí en México tenemos grandes exponentes como Roberto Gómez Bolaños o Mario Moreno Cantinflas que hacían de lo simple algo sublime. En mi infancia no quería ser actor, soñaba con ser futbolista y tuve que buscar una alternativa, entre al mundo del arte por curiosidad y me encantó", finalizó Javier, a quien el destino le depara muchos más éxitos.