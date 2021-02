Indignante: les robaron un portón de rejas

Cuando uno pensaba que había leído y escuchado todo, un hecho de inseguridad supera todo lo conocido. En el Barrio Maldonado, un vecino denunció esta mañana que le robaron el portón de rejas que se encontraba colocado en el frente de su domicilio.

El dato surgió a través de un mensaje enviado al Whatsapp de este medio. En Richieri al 2700, las víctimas relataron lo sucedido: "Hace 48 años que vivimos acá, es una sensación horrible porque es algo que no tiene explicación".

Luego de mencionar que se sienten desprotegidos, Blanca añadió en su charla con el periodista Germán Sasso: "Me acosté 1:30 y a las 6 saqué la basura. A esa hora ya se lo habían llevado. El portón estaba sobre una guía y lo que me extraña es que no escuché un solo ruido".

"Dormí con las ventanas un poquito abierta y fueron muy silenciosos", agregó, al tiempo que sostuvo que "se llevaron algo muy pesado, seguramente actuó más de una persona, más allá de que son dos hojas".

Ricardo, su marido, sostuvo que "al menos voy a salvarme de la mano de obra. Eran de fierro, más pesado que las rejas actuales. No me quiero dar manija porque sino me pongo peor. Es un barrio que ya no es tan tranquilo".