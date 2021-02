Ghigliani le contestó al PRO: "Que expliquen dónde fueron los $218 millones del fondo educativo"

La titular del bloque del Frente de Todos en el Honorable Concejo Deliberante, Gisel Ghigliani, salió al cruce de las acusaciones de la edil oficialista, Soledad Martínez, quien apuntó contra el gobierno bonaerense al entender que hay establecimientos educativos provinciales que no podrían garantizar el suministro de agua potable.

"El tema educación es algo de lo que se viene ocupando el Gobernador. No se puede hacer ningún análisis sin contextualizarlo en la pandemia. Hubo clases adecuadas a la realidad que seguimos transitando y exigió un esfuerzo de docentes y familias para sostener el año lectivo", resaltó Ghigliani en LA BRÚJULA 24, recordando que el propio Kicillof fue quien ya dio a conocer su decisión de comenzar con las clases presenciales desde el 1º de marzo.

Y disparó con munición gruesa: "Nos llama la atención el marketing político con el que manejan las cuestiones, un espacio que desfinanció el sector. El PBI para educación estaba en el 6% en 2015 y en 2019 se ubicó en 4,9%. Anularon la paritaria docente nacional y desarticularon el plan Conectar Igualdad. Se perjudicaron comedores escolares e intentos de cierres de escuelas que se pudieron frenar".

"El viernes pasado hubo una reunión de la Mesa del Agua a la cual el gobierno convocó recién ahora. Ayer, acudió la titular del Consejo Escolar y se habló de garantizar el suministro, al tratarse de algo esencial para docentes y niños. Se está haciendo un gran esfuerzo para que haya presencialidad para mejorar la situación escolar. El año pasado hubo clases y ahora se apunta a la presencialidad, a sabiendas de que no se puede reemplazar", aseguró la doctora.

Consultada respecto a la acusación específica que realizan ante el Ejecutivo, aclaró: "En todo el mundo se está adecuando el sistema educativo y funciona mucho mejor de lo que se esperaba, al no saber cuál era el comportamiento del virus. A nivel local, existe la ley de fondo de financiamiento educativo que aporta fondos a cada municipio para destinarlo a infraestructura. El año pasado ingresaron 218 millones de pesos a la ciudad. Cuando vinieron los funcionarios al HCD no nos pudieron decir dónde fueron destinados esos fondos, cuando la constante es la sub ejecución".

"Pedimos un listado de escuelas y obras que aún no fue contestado. Hay un fondo que se distribuye y define prioridades de obra. En Bahía Blanca estaba la comisión de fondo educativo, que controla y discute una porción de ese dinero. Esa comisión fue derogada por decreto del intendente Gay. Ellos plantearon que obturaban y era poco ejecutiva. A los hechos me remito que nada ha mejorado", mencionó en otro segmento de la entrevista con el periodista Germán Sasso.

Ghigliani puntualizó un par de críticas hacia la gestión comunal: "El gobierno de Héctor Gay cerró las salas maternales, traspasó a la órbita provincial distintos establecimientos municipales. Molesta el marketing que implica desligarse de responsabilidades que deberían ser propias. No se puede obligar a que alguien se aplique una vacuna, pero hay una responsabilidad de una persona por el contrato laboral, trabaje donde trabaje. Aún no hay definiciones y se trabajará en tal sentido. Lo que sí se puede hacer es hablar con esa persona para la toma de conciencia".

"Todos deseamos volver a las aulas, pero de una manera que garantice la seguridad de toda la comunidad educativa, no es solo replicar consignas mediáticas. El año pasado se hizo muchísimo esfuerzo y este 2021 se requerirá de más compromiso. Hay una responsabilidad colectiva. En nuestro país no hemos tenido personas tratando de conseguir una cama como en otros lados", finalizó la edil.