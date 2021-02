Se vienen los Globo de Oro 2021: conocé las favoritas de los críticos y del público

La 78° edición de los Globo de Oro ya se anticipa diferente, con mucho de virtual y otro tanto de presencial. Lo que no cambia es la expectativa que genera este galardón que todos los años otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Una entrega que funciona como la antesala de los Oscar –mucho más que un presagio sobre lo que podría pasar– y que inaugura la temporada de premios en materia de entretenimiento.

Los nominados se anunciaron el 3 de febrero y la cita será el domingo 28 de febrero. La conducción estará a cargo de Tina Fey y de Amy Poehler, que en tono de comedia se repartirán entre el Rainbow Room del Rockefeller Center de Nueva York y el The Beverly Hilton, de Los Ángeles, como sede central y tradicional. Y, según anticipan, habrá más locaciones para interactuar de forma virtual.

Si la cantidad de nominaciones habla de los máximos candidatos, en materia de series The Crown está a la cabeza, con seis. Le siguen Schitt’s Creek, con cinco, y Ozark, con cuatro. Todo indica que la superproducción que narra la vida de la familia real británica puede ganar en muchas de las categorías. Mientras que, si hablamos de cine, Mank, con seis candidaturas, y El juicio de los 7 de Chicago, con cinco, tienen todo para triunfar y que así Netflix arrase y quede satisfecho con el rédito de las películas que produjo. Las dos están disponibles para nuestro país en la plataforma.

El gigante del streaming es una aplanadora en cuestión de nominaciones. Netflix cuenta con 42 nominaciones de las cuales 22 son al cine y 20, por televisión. Sin embargo, esto no siempre es proporcional a los premios que pueda llevarse. Ha habido grandes nominados que asistieron a la entrega con sus elencos en masa y que se han vuelto a casa con las manos vacías.

Siguiendo con el cine, en la categoría Mejor drama se destaca la candidatura de Nomadland, una pieza independiente que en nuestro país se estrenará el 15 de abril y que ya ganó varios galardones de prestigio internacional, como el León de Oro en Venecia y el del Público en Toronto (TIFF). Pero tampoco se queda atrás El Padre, con Anthony Hopkins y Olivia Colman, que está nominada por The Crown. Se presenta como una historia familiar que conmueve y nombres para convocar audiencia, no le falta.

Después de años de ser criticados por no tener mujeres en la categoría de Mejor director, este año –y por primera vez en la historia– hay más mujeres que hombres. Las aspirantes son Regina King –Una noche en Miami–, Chloé Zhao –Nomadland– y Emerald Fennell –Una joven promesa–, para competir con David Fincher –Mank – y Aaron Sorkin –El juicio de los 7 de Chicago–. Dicen que la disputa principal estará entre Zhao y Fincher.

La presencia argentina no pasará desapercibida en la premiación. Una de las grandes apuestas y sensación del momento es Anya Taylor – Joy, que nació en Miami pero se crío en Buenos Aires, y tiene nacionalidad argentina y británica, por sus padres. Es una chica que ya pisa fuerte en la industria y que no parece estar de paso. A estos premios se presenta con dos nominaciones. Por un lado, a Mejor actriz en miniserie, por Gambito de dama, en la que interpreta a una niña prodigio del ajedrez. Por el otro, por su protagónico en la película Emma, adaptación del clásico de Jane Austen.

Además, si hablamos de dobles nominaciones tenemos a Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago a Mejor actor de reparto, y por Mejor actor de comedia o musical, por Borat 2. Y, el detalle de una nominación póstuma –y merecidísima en términos de su labor– para Chadwick Boseman, que murió el pasado agosto de cáncer de colon, después de ponerle el cuerpo a La madre del blues, una película de Netflix que produce Denzel Washington y trata el racismo con originalidad.

También habrá que prestarle atención a Mark Ruffalo que se desafió a si mismo con su doble personaje en el drama I Know This Much Is True, que resulta en una interpretación inquietante. Ni dejar de lado al inoxidable Hugh Grant, que con cinismo y maestría mantiene el suspenso hasta el final en la serie en tono de thriller The Undoing. Como Mejor actriz de drama, Frances McDormand por Nomadland, tiene todas las fichas, pero la contienda está dividida entre los que se inclinan por Vanessa Kirby y su exquisita labor dramática en Fragmentos de una mujer. Una nutrida lista de nombres reconocidos, revelaciones del último par de años y figuras en ascenso para que la primera gran entrega de premios del año sea una fiesta que no defraude, incluso en tiempos de pandemia.

