La cocinera del programa de Flor Peña fue inducida a coma farmacológico

En las últimas horas Karina Gao, influencer y cocinera del programa de Telefe Flor de Equipo, comunicó a través de sus redes sociales que iba a ser inducida a un coma farmacológico después de haber sido internada en terapia intensiva, tras dar positivo de coronavirus.

“Este mensaje va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, comenzó escribiendo en un dramático mensaje publicado en sus historias de Instagram. “Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí por favor”, agregó Gao, que es madre de mellizos de seis años y está embarazada de seis meses.

A través de su cuenta Mon Petit Glouton, la cocinera fue relatando paso a paso cómo transitaba la enfermedad. Durante el fin de semana, Gao le contó a sus seguidores que iba a ser internada en el Hospital Otamendi por precaución, ya que no le bajaba la fiebre. Luego, este lunes, la influencer reveló que tuvo que ser trasladada a terapia intensiva porque le faltaba el aire.

“Acá les actualizo un poco lo que pasó en estas 24hs. Ayer por la tarde se fue todo medio al pique. Empecé a no saturar bien, me costaba respirar mucho y la fiebre seguía persistiendo fuerte... Tuve mucho miedo. Ayer sinceramente pensé de todo y pasé la noche como pude”, contó a través de una serie de historias. “Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral y ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco”.

Gao también explicó a todos los que tenían dudas que no sabía mucho lo que estaba pasando. “Voy a necesitar mucha energía, así que no voy a poder responder los mensajes. Sé que tienen muchas dudas pero bueno, en este momento yo tengo más”, agregó pidiendo que le tengan paciencia. “Voy a estar bien. Como no estarlo con tantos mensajes de amor y apoyo de esta comunidad. Gracias, gracias, gracias. Soy muy afortunada de tenerlos siempre, en las buenas y en las no tan buenas”, señaló.

Los mensajes de apoyo y aliento para la cocinera fueron potenciados porque sus muchos influencers amigos comenzaron una campaña con el hashtag #fuerzaKari para acompañarla en este duro momento que atraviesa.

