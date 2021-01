Enfermera del Privado del Sur que se había vacunado tiene coronavirus

Una enfermera que trabaja en el Hospital Privado del Sur y que nunca había tenido coronavirus se infectó con la mencionada enfermedad, pese a haber recibido hace diez días la primera de las dos dosis de la vacuna Sputnik V.

La redacción de LA BRÚJULA 24 confirmó la información esta mañana con el doctor Oscar Arias, director del mencionado nosocomio, quien señaló que la mujer "se contagió en medio de un brote que sufrimos en el hospital y que ya está contenido".

Además, Arias aclaró que "esa persona había recibido días antes la primera dosis. Eso no quiere decir que la vacuna no sirva. En este caso el organismo no alcanzó a generar anticuerpos en tan corto lapso".

"Según la información científica disponible, la primer dosis generaría una inmunidad de 60% y esta aumenta a mas de 90% al recibir la segunda", enfatizó en otro segmento de la charla con este medio.

Por último, recalcó que "desde la Dirección propiciamos fuertemente la vacunación no solo del personal de salud, docentes, fuerzas de seguridad, servicios públicos, sino de toda la población de riesgo. La vacuna es una de las herramientas de alto impacto que puede ayudarnos a superar la crisis y que afecta no solo al sector salud sino a todas las actividades educacionales, comerciales, productivas, culturales".