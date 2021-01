Tarifa social de internet: "No va a haber servicio con esos valores"

El presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), Ariel Graizer, dialogó con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 sobre la tarifa social de internet que impulsó el gobierno.

Al respecto, el titular de la entidad se mostró muy crítico. "Las pymes y cooperativas no tienen la espalda para salir a respaldar estas medidas que sacó el gobierno y la Enacom" aseguró.

Al tiempo que sin medias tintas fue tajante: "No va a haber servicio con esos valores. No hay posibilidad de que una pyme o una cooperativa brinden el subsidio. Lo tiene que brindar el estado. Y si no tiene los fondos el estado, los tiene que sacar de otro lado, pero no de las pymes".

Siguiendo esa línea, y buscando alternativas, reconoció que "el Fondo del Servicio Universal es para ser usado en subsidios en servicios donde el privado no va. Ahora, si se saca un servicio por debajo del costo de operación, lo debería subsidiar el estado nacional".

Siguiendo con la crítica, Graizer reconoció que "el estado fijó precios por debajo de los costos, sin hacer análisis de esos costos. Cuando llegue ese fondo universal, las pymes y las cooperativas ya van a estar quebradas. Las empresas no van a dar servicio a pérdida. La función de las empresas no es la de subsidiar al consumidor final".

Yendo a la realidad de las empresas que componen la Cámara, su presidente confirmó que "el 80% de nuestros costos es en dólares. En promedio, en el 2020 aumentaron un 51% y nos otorgaron un 5% de aumento. No es sostenible. Si a alguien se le quema un equipo no va a reponerlo, porque no tendrá dinero para recuperarlo".

Por último, admitió que "si no hay modificaciones, va a haber degradación del servicio, bajará la calidad, o bien, habrá prestadores que digan que no lo pueden brindar".