El Consejo Escolar aclara cómo es el plan para el regreso a las aulas

La titular del Consejo Escolar en Bahía Blanca, Fabiola Buosi, habló esta tarde en LA BRÚJULA 24 sobre la vuelta a la presencialidad en las aulas y explicó cómo será el estricto protocolo para el desarrollo de las clases.

"La realidad es que nosotros no tenemos confirmación aún en el distrito de Bahía Blanca sobre el inicio de las clases, es una decisión que tiene que tomar la Provincia. Nuestra mirada está puesta en la presencialidad, en la vuelta de los chicos a las aulas. Nos parece que como sociedad no podemos permitir mas días de escuelas cerradas", señaló Buosi en comunicación con el programa Nunca es Tarde.

Consultada por los cuidados necesarios para la presencialidad, indicó que el plan tiene diferentes ejes: "los que tienen que ver con el funcionamiento propio del establecimiento educativo, los relacionados a la infraestructura y los de cuidado personal".

"En lo que refiere a la permanencia de la comunidad educativa, nosotros no tenemos que pensar en la escuela tal cual la conocimos hasta marzo de 2020. Hay que pensar en una escuela más flexible en cuanto a horarios, y en la alternancia entre la virtualidad y la presencialidad", comentó.

Y agregó: "Las jornadas van a tener que estar reducidas, la permanencia de los alumnos también". Además, destacó que será necesaria la ventilación de los espacios cerrados. "Es imprescindible que las aulas tengan ventilación cruzada o algún sistema que permita tener abiertas las ventanas".

En esa línea, Buosi adelantó que "el Consejo Escolar a partir de febrero va a empezar a hacer el reparto de todos los elementos de higiene personal y de limpieza en todos los establecimientos educativos".

Sobre otro tramo de la entrevista, la titular consideró: "El gran desafío del sistema es devolverle la confianza a los papás de que las escuelas pueden ser un lugar seguro".

"Seria muy ingenuo pensar que no vamos a tener que suspender algún establecimiento porque no va a pasar nada, no va a ser esa la realidad. Seguramente habrá, pero siempre con los cuidados necesarios si llega existir alguna situación", afirmó.