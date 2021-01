Kicillof expresó su "orgullo" por el reconocimiento mundial al uso de plasma

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó su "orgullo" ante la eficacia del uso de plasma en pacientes con coronavirus y el reconocimiento que este ensayo obtuvo a nivel mundial.

"Es un verdadero orgullo saber que el tratamiento con plasma desarrollado en la Provincia disminuye significativamente los síntomas más graves del coronavirus", posteó el gobernador en su cuenta oficial de Twitter.

Remarcó que "así lo señaló un reciente estudio elaborado por la @fundacioninfant".

El mandatario acompañó su posteo con un artículo publicado en el diario El País de España que titula: "El plasma sanguíneo de los supervivientes reduce un 60% los casos graves de Covid, según un estudio" y en la bajada explica que "Un ensayo con 160 enfermos en Argentina sugiere que las transfusiones urgentes nada más aparecer los síntomas pueden ser un tratamiento barato y seguro para las poblaciones de riesgo".

Además de El País, de España, The New York Times de los Estados Unidos destacó en sus páginas la publicación de ese ensayo del equipo de investigación encabezado por el médico Federico Polack, recientemente publicado en The New England Journal of Medicine.

"Un pequeño, pero riguroso ensayo clínico realizado en la Argentina ha descubierto que el plasma sanguíneo de los pacientes de Covid-19 recuperados puede evitar que los adultos mayores se enfermen gravemente con el coronavirus, si reciben la terapia a los pocos días de la aparición de la enfermedad", informó el diario estadounidense.

Según The New York Times, los resultados publicados en diario inglés, "son algunos de los primeros en señalar de manera concluyente los efectos beneficiosos del tratamiento".

Esta mañana, el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak también expresó su "orgullo" por la participación de la provincia de Buenos Aires en un ensayo que demostró que el uso de plasma en pacientes con coronavirus "salva vidas".

"Se publicó el estudio que certifica que el uso de plasma de convalecientes salva vidas. Es un orgullo que @BAProvincia haya formado parte de este ensayo que recorre el mundo entero por sus buenos resultados y es modelo para otros países", posteó el funcionario en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Analizó, también, que ello es "otro ejemplo de que la inversión en ciencia es soberanía y soluciones para el pueblo".

Luego, Kreplak agradeció "a los investigadores y equipos de salud que fueron parte del ensayo y un recuerdo eterno para Nora Etchenique (era directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires cuando falleció en un accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata) que estaría muy contenta por esta publicación".

Tras postear los links de las notas en ambos diarios, Kreplak tuiteó: "Si sos un paciente recuperado de #coronavirus podes donar plasma llamando al 0800-222-0101".

