La entrevista semanal en el Instagram Live de LA BRÚJULA 24, puso el foco en una causa emblemática que paralizó al país: la muerte de Alberto Nisman.

Mano a mano con el periodista Leandro Fernández Suñer, Diego Lagomarsino contó detalles de lo vivido antes, durante y después de un hecho que conmocionó a toda la Argentina y lo puso en el ojo de la tormenta, por haber sido quien entregó el arma que puso fin a la vida del fiscal.

Repasando cómo se enteró de la triste noticia, el perito informático recordó: "En la cama estábamos mi señora y yo, y mis hijos que se habían pasado, y hasta el gato. Estábamos todos. Cuando vimos la noticia ella se puso re mal por Nisman, pero no sabía que yo le había llevado un arma".

Continuando con su relato, rememoró el día que fue al juzgado a declarar. "Ese día estaba shockeado. El secretario de ese juzgado, dijo que yo lloraba como una actriz italiana… a mí me gustaría verlo a él en esa situación. Cuando estaba yendo a tribunales me desvanecí. En un momento escuché a Longobardi en la radio hablando con Nisman y pensé que era todo un sueño. Se me puso todo negro y terminé tocando el guarda rail. Reaccioné justo".

En un momento tenso de la entrevista, Lagomarsino criticó con dureza el informe realizado por Gendarmería. "Para el Cuerpo Médico Forense, Nisman murió el 18 de enero a media mañana, mientras que para Gendarmería, murió a las 2:46 de esa madrugada, con una precisión milimétrica que nunca habían hecho en la historia".

"De lo que yo digo está todo probado. De lo que dicen ellos no hay una mísera prueba. Pero a Nisman lo mataron, porque lo dice Gendarmería. Prefiero pensar que los errores de Gendarmería fueron por ignorancia" sentenció.

En otro pasaje hizo una revelación: "Cuando estuve a punto de suicidarme con los cables de la luz se me cruzó la cara de mi hija, y me dije, ¿Qué estoy haciendo?".

Por último, contó que "Alberto tenía un humor muy cambiante. Me dijo, vos sabes lo que es que tus hijas no quieran pasar tiempo con vos por miedo… y por eso le di el arma. Él sabía el apego que tengo por mis hijos, y me entró por ese lado" a lo que reconoció: "Me siento en terapia. No me puedo arrepentir de algo que hice para hacer el bien. No lo hice para matarlo a Alberto".

Finalmente cerró con una frase clara y corta: "A mí me chupa un huevo la situación, yo quiero saber la verdad".

Repasá la entrevista completa haciendo click acá.