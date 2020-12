"Los ministros que tengan miedo o no se animan que vayan a buscar otro laburo"

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se mostraron esta tarde junto al gobernador Axel Kicillof en el Estadio Único de esta capital. "Un año después estamos tan juntos como siempre", dijo el Presidente.

El jefe de Estado nacional abrió sus palabras con un gesto de cordialidad hacia la el gobernador y la vicepresidenta: "Gracias, Axel, por este día por poder hablar. Escucharnos y que todos nos escuchen. Estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre", remarcó.

"Me acuerdo muy bien aquel 10 de diciembre cuando Cristina hablando a la plaza me dice: ´Presidente, no preste atención a los medios. Mire los ojos del pueblo'. Eso hice. Fue el mejor consejo que me diste", dijo mirando de frente a la vicepresidenta.

"Esto no ha terminado", dijo el Presidente respecto a la pandemia: "Alguien nos advirtió: si nos va muy bien va a morir 60 mil personas", vaticinó. "Si le va muy mal, 250 mil". Gracias a Dios no alcanzamos el mínimo. Trabajemos para no alcanzarlo. Esto no ha terminado", expresó. Afirmó que "ahora vamos a trabajar para vacunar a todos".

"Nosotros no robamos a la gente- dijo sobre las denuncias de corrupción en la compra de vacunas. Presidente Cornejo: venga que le vamos a dar todas las explicaciones que quiera", enfatizó.

Sobre la Corte Suprema

El Presidente cargó también sobre la Justica: "Algunos piensan que el problema con la Justicia es de algunos de nosotros. Lo que queremos es jueces probos que no van atrás del poder de turno. Y una Corte Suprema que explique por qué hay gravedad institucional cuando se trasladan tres jueces y no cuando hay procedimientos contra la vicepresidenta, el gobernador. No me lo van a explicar. No tiene explicación".

Cristina y el lawfare

Cuando tomó la palabra Cristina, dijo: "Esta es la tercera vez que hablo desde el diez de diciembre (...) Tuve mucho miedo. Hablamos mucho con Axel. También con Alberto. Hablamos mucho con Axel", reiteró la vicepresidenta al mencionar los avatares de la pandemia y dejar en claro cuál es su interlocutor más frecuente.

La presidenta del Senado se mostró respetuosa con el jefe del Poder Ejecutivo: "No quiero extenderme, tiene que hablar Alberto todavía. Pero se me ocurre que el desafío va a ser recuperar la economía. Vamos a tener que alinear precios y tarifas", vaticinó para el año que viene. Pero aclaró: "No quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más".

Y cerró: "Cuando no nos pueden parar en el Senado se van a los juzgados. El famoso lawfare no es sólo para estigmatizar a los dirigentes populares. Es para disciplinar a los políticos. Para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer". Y recordó que irá a juicio oral junto al gobernador de Buenos Aires. "Todos aquellos que tengan miedo o no se animan. Por favor: hay otras ocupaciones además de ser ministros o ministras. Legislador o legisladoras. Vayan a buscar otro laburo", instó.

