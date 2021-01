Romero Victorica: "A mí Lagomarsino me resulta un mentiroso"

El Dr. Manuel Romero Victorica, ex representante de las hijas del fiscal Nisman, dialogó con el programa “Nunca Es Tarde” de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 a pocos días de cumplirse seis años de la muerte del magistrado.

Reviviendo lo ocurrido con la causa, el doctor fue con los tapones de punta sobre Diego Lagomarsino, sin titubeos ni reparos.

"A mí Lagomarsino me resulta un mentiroso. Quiere discutir conmigo en los medios y es un mentiroso. Dijo que Nisman le pidió el arma para defender a sus hijas, y sus hijas estaban en Europa. A partir de ahí no le creo más nada. El arma que se encontró en el baño de Nisman dejaba residuos de disparo. En la mano del fiscal Nisman no se encontraron. Entonces esa mano no disparó. Disparó otra mano. No es un suicidio, ni un suicidio inducido. Es un homicidio".

Continuando con su explicación, Romero Victorica contó: "Yo estoy convencido, no por la tarea profesional que llevé adelante, sino que la justicia, de alguna manera, fue la que compartió nuestro criterio".

Dándole un marco a lo sucedido, el abogado reconoció que "la denuncia tenía una trascendencia no solamente judicial, sino social, política, institucional… había aparecido con un tiro en la cabeza en democracia un fiscal federal, el único antiterrorista del país, que estaba investigando el atentado más importante en términos de muertes que ocurrió en Argentina. No era una denuncia cualquiera".

Repasando la investigación que estaba desarrollando Nisman, el ex defensor de sus hijas aseguró: "Dijeron que la denuncia era un mamarracho, que no la había escrito él. La Cámara de Casación, que es el tribunal más alto en material penal federal, dijo que la denuncia del fiscal Nisman, no solo que no era un mamarracho, sino que era coherente, verosímil y plausible, es decir que tenía entidad jurídica".

Por último, Romero Victorica dividió las aguas entre los que abonan la teoría del suicidio y los que creen que al fiscal lo mataron. "Aquellas personas vinculadas a las personas denunciadas por Nisman, es decir, políticos, periodistas y militantes K, esos hablan de suicidio… el resto de la ciudadanía argentina tiene el convencimiento, en base a lo que sigue la justicia, que a Nisman lo mataron".