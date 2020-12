Novaresio y su futuro laboral: “No sigo en Animales Sueltos”

El mapa periodístico televisivo se reordena de cara a 2021. En las últimas horas, Luis Novaresio decidió no continuar en la conducción de Animales sueltos. “Lo cierto es que no quiero seguir más en ese horario, termino muy tarde y me gustaría tener un cambio en el próximo año. Por eso llegamos a un acuerdo con el canal y no sigo en el programa”, anticipó el periodista rosarino.

De esta manera, el comunicador cierra un ciclo que lo mantuvo al frente del envió durante todo el 2020. “Solo puedo decir hoy, que el 2021 será un año lleno de cambios laborales para mí, y entre ellos, el más importante, está dejar de conducir Animales…”, anticipó. Lo cierto es que América cuenta con él para el próximo año, ya que lo considera como una de sus figuras más importantes y para eso trabaja en diferentes formatos para ofrecerle.

Además, el periodista habría recibido propuestas de otro grupo periodístico para mudarse y ese pase incluiría también un cambio de radio, aunque hoy por hoy, lo más seguro, es que continúe con su exitoso ciclo Novaresio 910 en la segunda mañana de Radio La Red.

Al parecer, en América querrían recuperar el espíritu más festivo y de entretenimientos para el cierre de programación. La idea es que en el horario que hoy está Animales Sueltos, debute durante el verano Jey Mammon con un ciclo diario, producido por Jotax, y según los resultados, el programa podría seguir durante todo el año.

Recordemos que Luis Novaresio debutó al frente del ciclo periodístico en marzo de este año, luego de que Alejandro Fantino estuviera al mando durante 11 temporadas. En ese momento, el periodista le dedicó unas cálidas palabras al público y a su predecesor.

“Muchas gracias a vos por estar en casa. Es un placer estar este año en este ciclo, que para mí es el más importante de la política argentina. Muchas gracias a las autoridades de América por confiar en mí para hacer este programa”, dijo Luis durante su debut como conductor del periodístico.

Ya está confirmado que Eduardo Feinmann dejará A24, canal en el cual lidera en el segmento de 19 a 22, de lunes a viernes y su compañero Jonatan Viale, con quien protagoniza una alta cifra de rating en el pase de los programas, también concluirá su vínculo con la señal: ambos se irán juntos a LN+.

Luego de haber pasado por CNN y Telefe Noticias, Jonatan regresó al Grupo América a principios de 2020, la empresa periodística en la que desarrolló gran parte de su carrera. Y desembarcó en A24 –la señal comandada por Juan Cruz Ávila que se relanzó en 2017– con su Realidad aumentada. De inmediato se convirtió en uno de los éxitos de la señal de noticias: logró mucha repercusión con su programa, en parte por sus editoriales y por sus “bombas políticas”. Y con Feinmann, son dueños del pase televisivo más exitoso del medio: alcanzan picos de cinco puntos de rating, un número más propio de los canales de aire que de las señales de cable.

La grilla de las señales de noticias para el año que viene está lejos de definirse: el libro de pases continúa abierto. En los próximos días seguramente veremos más negociaciones, cambios de camisetas de algunas personalidades muy importantes del mundo de la comunicación y los medios, y también el cierre de filas, con directivos y productores que buscarán retener figuras que garantizan una buena marca de rating.

Fuente: Infobae