Del Moro adelantó cómo fue el regreso de Claudia Villafañe: "Le dedica un plato a Diego"

La semana que viene se verá en Telefe el regreso de Claudia Villafañe a "Masterchef Celebrity", grabado la semana siguiente a la muerte de Diego Maradona.

La ex del astro del fútbol se ausentó de dos galas para luego retomar su trabajo en el ciclo de cocina que conduce Santiago del Moro por Telefe.

Santiago del Moro, conductor del ciclo de Telefe, dialogó con "Intrusos" y contó cómo fue la vuelta de Villafañe al reality culinario tras el duelo que hizo por la muerte de Maradona, el padre de sus dos hijas, Dalma y Gianinna.

"La verdad que Claudia cuando se fue, ella faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta. Su vuelta es la semana que viene, ya la van a ver. No se habló mucho del tema cuando regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no sabíamos si iba a volver o no. Y finalmente ella decidió, con los días, agarrar el teléfono y dijo 'vuelvo'", aseguró Del Moro.

Y añadió sobre la decisión de volver: "Me parece que le hizo muy bien volver. A Claudia le hizo mucho bien mostrarse en el programa porque la gente la conoció verdaderamente…".

Consultado por si habló del tema Maradona en su regreso, Del Moro adelantó algo de lo que se verá la semana que viene: "Sí, sí, sí, dice algo. Y en una de las ediciones, ella le dedica un plato a Diego. Que nunca lo había hecho. Es más cuando hablamos por primera vez con ella, le dije mirá Claudia, acá venís como Claudia Villafañe. Es más, yo nunca le hablé de Maradona en ningún programa".

