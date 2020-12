Rocío Marengo, eliminada de Masterchef Celebrity

Este domingo por la noche se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity, y Rocío Marengo resultó ser la elegida por el jurado para abandonar el reality de cocina.

Nuevamente la modelo tuvo una noche complicada, en un desafío que fue bastante difícil y estresante para todos, dado que tuvieron que cambiar de isla dos veces, debiendo cocinar con los ingredientes del participante que allí se encontraba anteriormente.

En ambas rotaciones, Marengo fue la que más se quejó de los productos elegidos por sus compañeros en el marcado, y aseguró una y otra vez que era totalmente "injusto".

"La cocina se trata de poder adaptarte a cocinar con lo que tenés", le retrucó Germán Martitegui. "Le puse mucha garra, considero que esta prueba en una eliminación es muy injusta, yo quiero darlo todo con mis ingredientes", sostuvo ella y se quebró en llanto.

"Gracias, ya me había tocado irme, volví, lo dejé todo y una lástima que no alcanzó. Gracias al jurado y a mis compañeros. Era parte del juego, jugar, ser pícara, sacar una ventaja, sino me hubiese quedado en mi casa", expresó Rocío Marengo al enterarse de su eliminación.

Fuente: Pronto